Электромобили, гибриды или авто с ДВС: что загорается чаще

Польское общество новой мобильности (PSNM) обнародовало свежие данные о возгорании транспортных средств на основе статистики государственной пожарной службы. Хотя исследование и опровергает популярные мифы о чрезмерной пожарной опасности электрического транспорта по сравнению с традиционными машинами, есть нюансы.

Сравнительная статистика

В прошлом году в Польше было зафиксировано 9515 случаев возгорания автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, тогда как среди электрокаров этот показатель составляет лишь 44 случая. Частота пожаров на 1000 зарегистрированных транспортных средств для бензиновых и дизельных авто составляет 0,415, тогда как для электрических моделей он остановился на отметке 0,362.

Самый низкий уровень риска продемонстрировали гибридные автомобили, где зафиксировано лишь 0,082 пожара на 1000 единиц. По данным PSNM, электромобили имеют лишь 0,49% от общего количества дорожных инцидентов с огнем.

Причины пожаров

Анализ причин инцидентов в 2025 году показал, что только 16% возгораний электромобилей сопровождаются горением тяговой батареи. В 77% случаев огонь не повреждает аккумуляторный блок, а основными факторами становятся неисправности (32%) или внешние источники огня (9%). В авариях огонь охватывал машины лишь в 7% случаев, хотя в более чем половине ситуаций точную причину установить не удалось.

Средняя продолжительность операции по ликвидации возгорания электрического авто составляет почти три часа. Специалисты отмечают, что это время включает не только непосредственное тушение, но и длительное охлаждение и меры по предотвращению повторного возгорания.

Возраст автопарка

Эксперты обращают внимание на важный аспект: средний возраст бензиновых авто превышает 14 лет, что значительно повышает риски из-за изношенности систем. Зато большинство электрокаров являются новыми моделями, ведь значительная часть парка была зарегистрирована только в течение последнего года. В частности, из 133 000 электрических машин в Польше 52 000 являются фактически новыми.

Эксперты PSNM отмечают необходимость учитывать техническое состояние, сравнивая различные типы двигателей. Хотя цифры свидетельствуют в пользу электрического транспорта, отсутствие детального анализа по возрастным группам заставляет относиться к прямому сравнению с определенной осторожностью.