Как Toyota предлагает водителям забыть об электромобилях

Гибридная система Toyota.

Японская корпорация Toyota планирует существенно нарастить производство автомобилей с гибридными силовыми установками в течение ближайших лет. Руководство компании прогнозирует рост спроса на такой тип транспорта из-за постепенной отмены государственных льгот на покупку электромобилей.

Глобальное расширение

Японский производитель намерен увеличить общий объем выпуска продукции на 10% до 2028 года. В рамках этого плана количество производимых гибридов должно вырасти на 30%, что позволит поднять годовые продажи брендов Toyota, Lexus и Daihatsu до 11 300 000 единиц. Сейчас почти половина всех выпущенных машин бренда уже являются гибридными, но за три года эта доля должна вырасти до 60%, что составляет около 6 700 000 авто в год.

Для реализации этих целей в США запланированы инвестиции в размере 10 000 000 000 долларов в течение следующих пяти лет. Около 900 000 000 долларов из этой суммы будет направлено непосредственно на создание линий по производству гибридных двигателей и компонентов на пяти американских заводах. Это позволит локализовать выпуск популярных моделей, в частности седанов Corolla, которые получат гибридные версии местной сборки после 2028 года.

Стратегические преимущества

Toyota сейчас контролирует 58% мирового рынка гибридных автомобилей и планирует только укреплять эти позиции. Компания объясняет свою сдержанность в отношении полного перехода на электромобили ограниченной доступностью сырья для аккумуляторов. Эксперты бренда утверждают, что ресурсы, необходимые для батареи одного электрокара, можно использовать для создания восьми гибридных моделей с подзарядкой (PHEV), например, RAV4 Prime.

Такая стратегия становится особенно актуальной сейчас, когда во многих странах мира наблюдается снижение спроса на электрический транспорт. Отмена стимулов в США, пересмотр экологических норм в Канаде и Евросоюзе, а также падение продаж в Китае заставляют покупателей снова обращать внимание на комбинированные двигатели. По прогнозам специалистов, мировой спрос на гибридные авто вырастет до 29 000 000 единиц в год к 2030 году.