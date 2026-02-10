Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему Toyota предлагает водителям забыть об электромобилях

Почему Toyota предлагает водителям забыть об электромобилях

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 14:10
Как Toyota предлагает водителям забыть об электромобилях
Гибридная система Toyota. Фото: Toyota

Японская корпорация Toyota планирует существенно нарастить производство автомобилей с гибридными силовыми установками в течение ближайших лет. Руководство компании прогнозирует рост спроса на такой тип транспорта из-за постепенной отмены государственных льгот на покупку электромобилей.

Об этом написал Car Buzz.

Реклама
Читайте также:

Глобальное расширение

Японский производитель намерен увеличить общий объем выпуска продукции на 10% до 2028 года. В рамках этого плана количество производимых гибридов должно вырасти на 30%, что позволит поднять годовые продажи брендов Toyota, Lexus и Daihatsu до 11 300 000 единиц. Сейчас почти половина всех выпущенных машин бренда уже являются гибридными, но за три года эта доля должна вырасти до 60%, что составляет около 6 700 000 авто в год.

Для реализации этих целей в США запланированы инвестиции в размере 10 000 000 000 долларов в течение следующих пяти лет. Около 900 000 000 долларов из этой суммы будет направлено непосредственно на создание линий по производству гибридных двигателей и компонентов на пяти американских заводах. Это позволит локализовать выпуск популярных моделей, в частности седанов Corolla, которые получат гибридные версии местной сборки после 2028 года.

Также читайте:

Самые дешевые новые гибридные авто, которые можно купить в Украине

Идеальная гибридная альтернатива Toyota Corolla

Стратегические преимущества

Toyota сейчас контролирует 58% мирового рынка гибридных автомобилей и планирует только укреплять эти позиции. Компания объясняет свою сдержанность в отношении полного перехода на электромобили ограниченной доступностью сырья для аккумуляторов. Эксперты бренда утверждают, что ресурсы, необходимые для батареи одного электрокара, можно использовать для создания восьми гибридных моделей с подзарядкой (PHEV), например, RAV4 Prime.

Такая стратегия становится особенно актуальной сейчас, когда во многих странах мира наблюдается снижение спроса на электрический транспорт. Отмена стимулов в США, пересмотр экологических норм в Канаде и Евросоюзе, а также падение продаж в Китае заставляют покупателей снова обращать внимание на комбинированные двигатели. По прогнозам специалистов, мировой спрос на гибридные авто вырастет до 29 000 000 единиц в год к 2030 году.

авто электрокары автомобиль електромобиль гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации