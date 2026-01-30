Видео
Дата публикации 30 января 2026 17:40
Рейтинг самых дешевых новых гибридных авто в Украине в 2026 году
BYD Qin Plus DM-i 2025 года. Фото: ukravtoimport.ua

Украинский авторынок в 2026 году предлагает широкий выбор гибридных моделей по цене обычных бензиновых машин. Такой транспорт позволяет существенно экономить топливо и обеспечивает независимость от зарядок даже в сложных погодных условиях.

Об этом написал AUTO.RIA.

Преимущества современных гибридов

Стереотип о сверхвысокой стоимости гибридных установок постепенно уходит в прошлое. Производители значительно расширили ассортимент, предлагая надежные варианты даже для ограниченного бюджета.

Пока владельцы электромобилей ищут свободные розетки, а водители дизельных авто беспокоятся о запуске двигателя в морозы, гибридный транспорт остается самым универсальным решением.

Кроме экономии топлива, покупатель получает современные цифровые панели приборов и адаптивный круиз контроль. Многие модели в списке стоят менее 25 000 долларов, что делает их доступными для широкого круга автомобилистов.

Японские и европейские бренды больше не являются единственными лидерами сегмента. Конкуренцию известным маркам Toyota, Peugeot или Citroen активно составляют MG, Geely и BYD. Большинство наиболее бюджетных вариантов на рынке имеют именно китайское происхождение. Но технологии сделали значительный шаг вперед, поэтому даже в начальном сегменте представлены полноценные самозарядные и подзарядные системы.

ТОП-15 доступных гибридов в Украине

  1. BYD Qin Plus DM-i: от 725 517 грн (16 810 долларов), двигатель 1,5 PHEV (163 л.с.)
  2. BYD Seal 06 DM-i: от 795 870 грн (18 500 долларов), двигатель 1,5 PHEV (163 л.с.)
  3. Citroen C3 Hybrid: от 967 500 грн (22 500 долларов), двигатель 1,2 HEV (100 л.с.)
  4. BYD Song Pro: от 967 520 грн (22 490 долларов), двигатель 1,5 PHEV (163 л.с.)
  5. Geely Starship 7 EM-i: от 1 026 027 грн (23 900 долларов), двигатель 1,5 PHEV (218 л.с.)
  6. Opel Frontera: от 1 032 000 грн (23 910 долларов), двигатель 1,2 HEV (100 л.с.)
  7. MG ZS Hybrid+: от 1 075 000 грн (25 040 долларов), двигатель 1,5 HEV (197 л.с.)
  8. Chery Tiggo 4 HEV: от 1 098 900 грн (25 600 долларов), двигатель 1,5 HEV (211 л.с.)
  9. Jeep Avenger e-Hybrid: от 1 111 000 грн (25 830 долларов), двигатель 1,2 HEV (100 л.с.)
  10. BYD Song L DM-i: от 1 118 477 грн (26 000 долларов), двигатель 1,5 PHEV (218 л.с.)
  11. Peugeot 2008 Hybrid: от 1 125 000 грн (26 160 долларов), двигатель 1,2 HEV (136 л.с.)
  12. Toyota Yaris Hybrid: от 1 150 000 грн (26 750 долларов), двигатель 1,5 HEV (116 л.с.)
  13. Toyota Yaris Cross Hybrid: от 1 196 905 грн (27 820 долларов), двигатель 1,5 HEV (130 л.с.)
  14. Alfa Romeo Junior Hybrid: от 1 250 000 грн (28 960 долларов), двигатель 1,2 HEV (136 л.с.)
  15. Toyota Corolla Cross Hybrid: от 1 290 484 грн (29 900 долларов), двигатель 2,0 HEV (197 л.с.)

BYD Qin Plus DM-i

Эта китайская модель является самым доступным предложением среди новых гибридов. За сумму менее 730 000 грн покупатель получает седан длиной 4,76 метра. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,3 секунды.

Салон оборудован современной мультимедийной системой и литий ионной батареей BYD Blade. Емкость аккумулятора позволяет проехать около 40 км исключительно на электрической тяге. Производитель заявляет о возможности преодолеть до 2000 км на одном баке топлива при условии полной зарядки батареи.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
