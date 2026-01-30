Рейтинг самых дешевых новых гибридных авто в Украине в 2026 году

Бюджетные новые гибридные авто, которые можно купить в Украине
Украинский авторынок в 2026 году предлагает широкий выбор гибридных моделей по цене обычных бензиновых машин. Такой транспорт позволяет существенно экономить топливо и обеспечивает независимость от зарядок даже в сложных погодных условиях.
Преимущества современных гибридов
Стереотип о сверхвысокой стоимости гибридных установок постепенно уходит в прошлое. Производители значительно расширили ассортимент, предлагая надежные варианты даже для ограниченного бюджета.
Пока владельцы электромобилей ищут свободные розетки, а водители дизельных авто беспокоятся о запуске двигателя в морозы, гибридный транспорт остается самым универсальным решением.
Кроме экономии топлива, покупатель получает современные цифровые панели приборов и адаптивный круиз контроль. Многие модели в списке стоят менее 25 000 долларов, что делает их доступными для широкого круга автомобилистов.
Японские и европейские бренды больше не являются единственными лидерами сегмента. Конкуренцию известным маркам Toyota, Peugeot или Citroen активно составляют MG, Geely и BYD. Большинство наиболее бюджетных вариантов на рынке имеют именно китайское происхождение. Но технологии сделали значительный шаг вперед, поэтому даже в начальном сегменте представлены полноценные самозарядные и подзарядные системы.
ТОП-15 доступных гибридов в Украине
- BYD Qin Plus DM-i: от 725 517 грн (16 810 долларов), двигатель 1,5 PHEV (163 л.с.)
- BYD Seal 06 DM-i: от 795 870 грн (18 500 долларов), двигатель 1,5 PHEV (163 л.с.)
- Citroen C3 Hybrid: от 967 500 грн (22 500 долларов), двигатель 1,2 HEV (100 л.с.)
- BYD Song Pro: от 967 520 грн (22 490 долларов), двигатель 1,5 PHEV (163 л.с.)
- Geely Starship 7 EM-i: от 1 026 027 грн (23 900 долларов), двигатель 1,5 PHEV (218 л.с.)
- Opel Frontera: от 1 032 000 грн (23 910 долларов), двигатель 1,2 HEV (100 л.с.)
- MG ZS Hybrid+: от 1 075 000 грн (25 040 долларов), двигатель 1,5 HEV (197 л.с.)
- Chery Tiggo 4 HEV: от 1 098 900 грн (25 600 долларов), двигатель 1,5 HEV (211 л.с.)
- Jeep Avenger e-Hybrid: от 1 111 000 грн (25 830 долларов), двигатель 1,2 HEV (100 л.с.)
- BYD Song L DM-i: от 1 118 477 грн (26 000 долларов), двигатель 1,5 PHEV (218 л.с.)
- Peugeot 2008 Hybrid: от 1 125 000 грн (26 160 долларов), двигатель 1,2 HEV (136 л.с.)
- Toyota Yaris Hybrid: от 1 150 000 грн (26 750 долларов), двигатель 1,5 HEV (116 л.с.)
- Toyota Yaris Cross Hybrid: от 1 196 905 грн (27 820 долларов), двигатель 1,5 HEV (130 л.с.)
- Alfa Romeo Junior Hybrid: от 1 250 000 грн (28 960 долларов), двигатель 1,2 HEV (136 л.с.)
- Toyota Corolla Cross Hybrid: от 1 290 484 грн (29 900 долларов), двигатель 2,0 HEV (197 л.с.)
BYD Qin Plus DM-i
Эта китайская модель является самым доступным предложением среди новых гибридов. За сумму менее 730 000 грн покупатель получает седан длиной 4,76 метра. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,3 секунды.
Салон оборудован современной мультимедийной системой и литий ионной батареей BYD Blade. Емкость аккумулятора позволяет проехать около 40 км исключительно на электрической тяге. Производитель заявляет о возможности преодолеть до 2000 км на одном баке топлива при условии полной зарядки батареи.
