Почему водители в Украине отказываются от бензина и дизеля

Украинский автомобильный рынок в 2025 году продемонстрировал фундаментальный сдвиг в предпочтениях покупателей. Налоговые нововведения и технологический прогресс заставили многих отказаться от привычных двигателей внутреннего сгорания в пользу электрических и гибридных альтернатив.

Электрический прорыв

Покупатели новых автомобилей в 2025 году начали активнее выбирать экологические варианты. Доля бензиновых моделей сократилась до 31,6%, а дизельных до 17,5%.

Так как эти два сегмента вместе потеряли почти 16 процентных пунктов, лидерство захватили электрокары с показателем 28,6% и гибриды с долей 22,1%. Суммарно эти типы транспорта теперь охватывают более половины рынка новых авто.

Ажиотажный импорт

Сектор ввоза подержанных автомобилей отреагировал на изменения еще более радикально из-за фискальных факторов. Каждая третья заехавшая в страну подержанная легковушка была электрической, что подняло их долю до 30,3%.

Такой всплеск объясняется желанием водителей успеть приобрести машины Tesla или Nissan до возврата налога на добавленную стоимость. В то же время интерес к дизельному топливу в этом сегменте упал до 19,4%, а к бензиновому до 42,3%.

Консервативные тенденции

Наименьшие изменения претерпели внутренние перепродажи, где до сих пор циркулирует техника предыдущих десятилетий. Здесь бензиновые авто даже немного прибавили в популярности до 43,2%, поскольку они остаются проще и дешевле в содержании, чем старый дизель. Однако использование газа как основного способа экономии постепенно теряет актуальность.

По мнению экспертов, внутренний рынок напоминает большой инерционный маховик, где бензин остается номером один из-за своей доступности на начальном этапе. Но на рынке новых авто бензин и дизель вместе уже проигрывают электричеству и гибридам. Это означает, что через 3-5 лет, когда эти машины попадут на внутренний рынок, структура топлива в Украине изменится навсегда.