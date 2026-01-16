Чому водії в Україні відмовляються від бензину та дизелю

Традиційне пальне поступово втрачає свої позиції. Фото: freepik.com

Український автомобільний ринок у 2025 році продемонстрував фундаментальний зсув у вподобаннях покупців. Податкові нововведення та технологічний прогрес змусили багатьох відмовитися від звичних двигунів внутрішнього згоряння на користь електричних та гібридних альтернатив.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Електричний прорив

Покупці нових автомобілів у 2025 році почали активніше обирати екологічні варіанти. Частка бензинових моделей скоротилася до 31,6%, а дизельних до 17,5%.

Позаяк ці два сегменти разом втратили майже 16 відсоткових пунктів, лідерство захопили електрокари з показником 28,6% та гібриди з часткою 22,1%. Сумарно ці типи транспорту тепер охоплюють понад половину ринку нових авто.

Інфографіка: eauto.org.ua

Ажіотажний імпорт

Сектор ввезення вживаних автомобілів відреагував на зміни ще радикальніше через фіскальні чинники. Кожен третій вживаний легковик, що заїхав у країну, був електричним, що підняло їхню частку до 30,3%.

Такий сплеск пояснюється бажанням водіїв встигнути придбати машини Tesla або Nissan до повернення податку на додану вартість. Водночас інтерес до дизельного пального в цьому сегменті впав до 19,4%, а до бензинового до 42,3%.

Інфографіка: eauto.org.ua

Консервативні тенденції

Найменших змін зазнали внутрішні перепродажі, де досі циркулює техніка попередніх десятиліть. Тут бензинові авто навіть трохи додали в популярності до 43,2%, позаяк вони залишаються простішими та дешевшими в утриманні, ніж старий дизель. Проте використання газу як основного способу економії поступово втрачає актуальність.

На думку експертів, внутрішній ринок нагадує великий інерційний маховик, де бензин залишається номером один через свою доступність на початковому етапі. Але на ринку нових авто бензин та дизель разом вже програють електриці та гібридам. Це означає, що за 3–5 років, коли ці машини потраплять на внутрішній ринок, структура пального в Україні зміниться назавжди.