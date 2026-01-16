Відео
Головна Авто Чому бензин та дизель втрачають популярність в Україні

Чому бензин та дизель втрачають популярність в Україні

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 17:40
Чому водії в Україні відмовляються від бензину та дизелю
Традиційне пальне поступово втрачає свої позиції. Фото: freepik.com

Український автомобільний ринок у 2025 році продемонстрував фундаментальний зсув у вподобаннях покупців. Податкові нововведення та технологічний прогрес змусили багатьох відмовитися від звичних двигунів внутрішнього згоряння на користь електричних та гібридних альтернатив.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Електричний прорив

Покупці нових автомобілів у 2025 році почали активніше обирати екологічні варіанти. Частка бензинових моделей скоротилася до 31,6%, а дизельних до 17,5%.

Позаяк ці два сегменти разом втратили майже 16 відсоткових пунктів, лідерство захопили електрокари з показником 28,6% та гібриди з часткою 22,1%. Сумарно ці типи транспорту тепер охоплюють понад половину ринку нових авто.

Пальне: нові легковики у 2024-2025 роках
Інфографіка: eauto.org.ua

Ажіотажний імпорт

Сектор ввезення вживаних автомобілів відреагував на зміни ще радикальніше через фіскальні чинники. Кожен третій вживаний легковик, що заїхав у країну, був електричним, що підняло їхню частку до 30,3%.

Такий сплеск пояснюється бажанням водіїв встигнути придбати машини Tesla або Nissan до повернення податку на додану вартість. Водночас інтерес до дизельного пального в цьому сегменті впав до 19,4%, а до бензинового до 42,3%.

Пальне: імпортовані легковики з пробігом у 2024-2025 роках
Інфографіка: eauto.org.ua

Найкращі дизелі на сучасних кросоверах та позашляховиках

Гібрид, дизель або бензин: що насправді вигідніше у 2026 році

Консервативні тенденції

Найменших змін зазнали внутрішні перепродажі, де досі циркулює техніка попередніх десятиліть. Тут бензинові авто навіть трохи додали в популярності до 43,2%, позаяк вони залишаються простішими та дешевшими в утриманні, ніж старий дизель. Проте використання газу як основного способу економії поступово втрачає актуальність.

На думку експертів, внутрішній ринок нагадує великий інерційний маховик, де бензин залишається номером один через свою доступність на початковому етапі. Але на ринку нових авто бензин та дизель разом вже програють електриці та гібридам. Це означає, що за 3–5 років, коли ці машини потраплять на внутрішній ринок, структура пального в Україні зміниться назавжди.

Пальне: вживані легковики, внутрішній ринок у 2024-2025 роках
Інфографіка: eauto.org.ua

 

бензин Tesla авто електрокари автомобіль дизпаливо електромобіль гібрид Nissan статистика
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
