Рейтинг найдешевших нових гібридних авто в Україні у 2026 році

BYD Qin Plus DM-i 2025 року. Фото: ukravtoimport.ua

Український авторинок у 2026 році пропонує широкий вибір гібридних моделей за ціною звичайних бензинових машин. Такий транспорт дозволяє суттєво економити пальне та забезпечує незалежність від зарядок навіть у складних погодних умовах.

Про це написав AUTO.RIA.

Реклама

Читайте також:

Переваги сучасних гібридів

Стереотип про надвисоку вартість гібридних установок поступово відходить у минуле. Виробники значно розширили асортимент, пропонуючи надійні варіанти навіть для обмеженого бюджету.

Поки власники електромобілів шукають вільні розетки, а водії дизельних авто переймаються запуском двигуна в морози, гібридний транспорт залишається найуніверсальнішим рішенням.

Окрім економії пального, покупець отримує сучасні цифрові панелі приладів та адаптивний круїз контроль. Багато моделей у списку коштують менше як 25 000 доларів, що робить їх доступними для широкого кола автомобілістів.

Японські та європейські бренди більше не є єдиними лідерами сегмента. Конкуренцію відомим маркам Toyota, Peugeot або Citroen активно складають MG, Geely та BYD. Більшість найбільш бюджетних варіантів на ринку мають саме китайське походження. Але технології зробили значний крок уперед, тому навіть у початковому сегменті представлені повноцінні самозарядні та підзарядні системи.

ТОП-15 доступних гібридів в Україні

BYD Qin Plus DM-i: від 725 517 грн (16 810 доларів), двигун 1,5 PHEV (163 к.с.) BYD Seal 06 DM-i: від 795 870 грн (18 500 доларів), двигун 1,5 PHEV (163 к.с.) Citroen C3 Hybrid: від 967 500 грн (22 500 доларів), двигун 1,2 HEV (100 к.с.) BYD Song Pro: від 967 520 грн (22 490 доларів), двигун 1,5 PHEV (163 к.с.) Geely Starship 7 EM-i: від 1 026 027 грн (23 900 доларів), двигун 1,5 PHEV (218 к.с.) Opel Frontera: від 1 032 000 грн (23 910 доларів), двигун 1,2 HEV (100 к.с.) MG ZS Hybrid+: від 1 075 000 грн (25 040 доларів), двигун 1,5 HEV (197 к.с.) Chery Tiggo 4 HEV: від 1 098 900 грн (25 600 доларів), двигун 1,5 HEV (211 к.с.) Jeep Avenger e-Hybrid: від 1 111 000 грн (25 830 доларів), двигун 1,2 HEV (100 к.с.) BYD Song L DM-i: від 1 118 477 грн (26 000 доларів), двигун 1,5 PHEV (218 к.с.) Peugeot 2008 Hybrid: від 1 125 000 грн (26 160 доларів), двигун 1,2 HEV (136 к.с.) Toyota Yaris Hybrid: від 1 150 000 грн (26 750 доларів), двигун 1,5 HEV (116 к.с.) Toyota Yaris Cross Hybrid: від 1 196 905 грн (27 820 доларів), двигун 1,5 HEV (130 к.с.) Alfa Romeo Junior Hybrid: від 1 250 000 грн (28 960 доларів), двигун 1,2 HEV (136 к.с.) Toyota Corolla Cross Hybrid: від 1 290 484 грн (29 900 доларів), двигун 2,0 HEV (197 к.с.)

Також читайте:

Гібридні кросовери Toyota вже мають одну велику перевагу

Компактні гібридні кросовери з найкращою витратою пального

BYD Qin Plus DM-i

Ця китайська модель є найдоступнішою пропозицією серед нових гібридів. За суму меншу за 730 000 грн покупець отримує седан довжиною 4,76 метра. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 7,3 секунди.

Салон обладнаний сучасною мультимедійною системою та літій іонною батареєю BYD Blade. Місткість акумулятора дозволяє проїхати близько 40 км виключно на електричній тязі. Виробник заявляє про можливість подолати до 2000 км на одному баку пального за умови повної зарядки батареї.