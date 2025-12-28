Найекономніші компактні кросовери: рейтинг гібридів

2026 Kia Sportage Hybrid Фото: motortrend.com

Сучасні компактні кросовери з гібридними установками дозволяють значно знизити витрати на пальне без втрати потужності та практичності. Рейтинг найбільш економних моделей демонструє лідерів сегмента, які забезпечують найкращий запас ходу у змішаному циклі.

Про це написав Top Speed.

Лідери паливної ефективності

Перше місце посідає Kia Sportage Hybrid, який витрачає лише 5,47 літра на 100 км. Автомобіль оснащений 1,6-літровим турбодвигуном потужністю 227 к.с. з крутним моментом 350 Нм, що дозволяє буксирувати вантажі вагою до 907 кг.

Одразу за ним йде Toyota Corolla Cross Hybrid з показником 5,6 літра на 100 км. Ця модель видає 196 к.с. та 188 Нм, маючи систему повного приводу вже у стандартній комплектації.

Рішення від Honda та Ford

Honda CR-V Hybrid демонструє витрату 5,88 літра на 100 км у передньопривідному варіанті. Силова установка на 204 к.с. забезпечує 335 Нм крутного моменту, а вантажність причепа становить 453 кг.

Ford Escape Hybrid має ідентичний показник економічності 6,03 літра на 100 км. Його 2,5-літровий двигун видає 192 к.с. та 210 Нм, дозволяючи перевозити до 680 кг вантажу.

Ефективність Toyota та Mazda

Toyota RAV4 Hybrid витрачає 6,03 літра на 100 км у змішаному циклі. Завдяки системі потужністю 219 к.с. цей кросовер може буксирувати до 794 кг.

Нова Mazda CX-50 Hybrid використовує перевірені технології Toyota, що забезпечує їй витрату на рівні 6,19 літра на 100 км. Модель має потужність 219 к.с., крутний момент 221 Нм та здатність буксирувати 680 кг.

Витрати Lexus та Subaru

Lexus NX 450h+ вирізняється найвищою потужністю у рейтингу — 304 к.с. При цьому витрата пального у гібридному режимі становить 6,36 літра на 100 км, а виключно на електротязі кросовер може проїхати до 60 км.

Замикає список Subaru Crosstrek Hybrid з показником 6,72 літра на 100 км. Його установка на 148 к.с. забезпечує впевнений рух завдяки фірмовій системі повного приводу, що робить його придатним для легкого бездоріжжя.