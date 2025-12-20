Чому нові гібриди Honda не можуть газувати на місці

2026 Honda Prelude Фото: motortrend.com

Компанія Honda впровадила систему обмеження, яка не дозволяє водіям "газувати" на місці у нових гібридних автомобілях, включаючи модель Prelude 2026 року. Виробник пояснює це рішення прагненням забезпечити максимальну екологічність та паливну ефективність своєї лінійки.

Про це написав Motor Biscuit.

Програмна заборона

Власники нових гібридних автомобілів Honda, зокрема очікуваної моделі Prelude 2026 року, зіткнулися з незвичайною особливістю програмного забезпечення. Під час тестування було виявлено, що у нерухомому стані натискання на педаль акселератора не викликає жодної реакції двигуна. Навіть при повному натисканні педалі стрілка тахометра залишається нерухомою, а характерний звук роботи мотора відсутній.

Ця особливість зумовлена специфікою гібридної системи бренду. На низьких швидкостях автомобіль використовує електричний двигун, а двигун внутрішнього згоряння підключається лише для підзарядки батареї або під час руху на високих швидкостях. Таким чином, при швидкості 0 км/год педаль газу фактично втрачає прямий зв’язок із бензиновим агрегатом, надсилаючи імпульси лише на електричний привід.

Реакція споживачів

Представники Honda підтвердили, що це обмеження є свідомим кроком. У компанії заявили, що всі гібридні моделі спроєктовані таким чином, щоб не підвищувати оберти на холостому ходу. Це рішення відображає прагнення бренду до створення максимально чистої та паливно-ефективної лінійки транспортних засобів.

Втім, такий підхід викликав дискусії щодо прав споживачів. Критики зазначають, що програмне обмеження контролю над придбаним автомобілем виглядає надмірним. Окрім того, висловлюються сумніви, що рідкісні випадки підвищення обертів під час стоянки можуть суттєво вплинути на екологічну ситуацію чи загальні показники витрати пального. Натомість таке нововведення змінює звичний досвід експлуатації автомобіля та позбавляє водія можливості перевірити роботу систем на місці.