Як Honda змусить нервувати Toyota

Honda оголосила про масштабну стратегію електрифікації, згідно з якою гібридні моделі мають незабаром становити 60% її світових продажів. Першим кроком (на цьому традиційному для Toyota полі) стане відродження легендарного спортивного купе Honda Prelude 2026 року, яке відкриє дорогу для 13 нових гібридних автомобілів, що з’являться протягом чотирьох років, починаючи з 2027-го.

Новий гібрид

Відроджений Honda Prelude 2026 року стане першою ластівкою. Це спортивне купе, відоме в минулому завдяки інноваційним технологіям, таким як повнопривідне керування, тепер фокусується на новому типі двомоторної гібридної системи. Вона базується на 2-літровому 4-циліндровому бензиновому двигуні циклу Аткінсона (як у Civic Hybrid) та забезпечує загальну потужність системи 200 к.с.

Головна відмінність — інноваційна функція S+Shift. Вона дозволяє гібридній трансмісії імітувати роботу багатоступеневої коробки передач, виконуючи штучне перемикання на нижчу передачу при гальмуванні. Це створює відчуття, знайоме водіям спортивних автомобілів. Крім того, підвіска Prelude запозичила елементи з Civic Type R, включаючи передні стійки подвійної осі, що забезпечує швидке та рішуче проходження поворотів.

Нова платформа

Майбутні гібридні моделі, включаючи наступні покоління CR-V та Civic, будуть побудовані на новій архітектурі середнього розміру. Ця платформа має спільну конструктивну ДНК з майбутніми повністю електричними моделями серії 0. Інженери Honda досягли значного зниження ваги (до 90 кг) порівняно з поточною платформою, одночасно підвищуючи жорсткість кузова.

Унікальність платформи полягає у навмисному впровадженні інженерами гнучкості у передню частину. Це дозволяє шасі згинатися і допомагати переносити вагу на зовнішні колеса в поворотах, покращуючи загальну керованість та зчеплення. Крім переваг у динаміці, це спрощує та здешевлює виробництво. Нова гібридна система, поєднана з цією архітектурою, обіцяє покращення економії палива до 10% порівняно з поточними моделями.

Великі автомобілі

З 2027 року Honda запустить спеціальну великорозмірну гібридну систему для великих кросоверів Pilot та Passport. Вперше в основі системи лежатиме нещодавно розроблений двигун V6. Компанія прогнозує покращення паливної економії на понад 30% порівняно з аналогічними бензиновими моделями V6, а також підвищення прискорення на повному газу на 10%.

Також вона стане першою гібридною системою Honda, спеціально розробленою для буксирування важких причепів. У ній також дебютує система повного приводу "крізь дорогу" (through-the-road AWD), де задні колеса приводяться в рух окремим заднім електродвигуном без механічного зв'язку з мотором V6 спереду. Це забезпечить вищу ефективність, більшу потужність та краще управління крутним моментом.