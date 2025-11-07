Как Honda заставит нервничать Toyota

2026 Honda Prelude Фото: Honda

Honda объявила о масштабной стратегии электрификации, согласно которой гибридные модели должны вскоре составить 60% ее мировых продаж. Первым шагом (на этом традиционном для Toyota поле) станет возрождение легендарного спортивного купе Honda Prelude в 2026 году, которое откроет дорогу для 13 новых гибридных автомобилей, которые появятся в течение четырех лет, начиная с 2027-го.

Новый гибрид

Возрожденный Honda Prelude 2026 года станет первой ласточкой. Это спортивное купе, известное в прошлом благодаря инновационным технологиям, таким как полноприводное управление, теперь фокусируется на новом типе двухмоторной гибридной системы. Она базируется на 2-литровом 4-цилиндровом бензиновом двигателе цикла Аткинсона (как в Civic Hybrid) и обеспечивает общую мощность системы 200 л.с.

Главное отличие — инновационная функция S+Shift. Она позволяет гибридной трансмиссии имитировать работу многоступенчатой коробки передач, выполняя искусственное переключение на более низкую передачу при торможении. Это создает ощущение, знакомое водителям спортивных автомобилей. Кроме того, подвеска Prelude позаимствовала элементы из Civic Type R, включая передние стойки двойной оси, что обеспечивает быстрое и решительное прохождение поворотов.

Новая платформа

Будущие гибридные модели, включая следующие поколения CR-V и Civic, будут построены на новой архитектуре среднего размера. Эта платформа имеет общую конструктивную ДНК с будущими полностью электрическими моделями серии 0. Инженеры Honda достигли значительного снижения веса (до 90 кг) по сравнению с текущей платформой, одновременно повышая жесткость кузова.

Уникальность платформы заключается в намеренном внедрении инженерами гибкости в переднюю часть. Это позволяет шасси изгибаться и помогать переносить вес на внешние колеса в поворотах, улучшая общую управляемость и сцепление. Кроме преимуществ в динамике, это упрощает и удешевляет производство. Новая гибридная система, соединенная с этой архитектурой, обещает улучшение экономии топлива до 10% по сравнению с текущими моделями.

Большие автомобили

С 2027 года Honda запустит специальную крупноразмерную гибридную систему для больших кроссоверов Pilot и Passport. Впервые в основе системы будет лежать недавно разработанный двигатель V6. Компания прогнозирует улучшение топливной экономии более чем на 30% по сравнению с аналогичными бензиновыми моделями V6, а также повышение ускорения на полном газу на 10%.

Также она станет первой гибридной системой Honda, специально разработанной для буксировки тяжелых прицепов. В ней также дебютирует система полного привода "сквозь дорогу" (through-the-road AWD), где задние колеса приводятся в движение отдельным задним электродвигателем без механической связи с мотором V6 спереди. Это обеспечит более высокую эффективность, большую мощность и лучшее управление крутящим моментом.