Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему Honda заставит нервничать Toyota

Почему Honda заставит нервничать Toyota

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 17:30
обновлено: 14:15
Как Honda заставит нервничать Toyota
2026 Honda Prelude Фото: Honda

Honda объявила о масштабной стратегии электрификации, согласно которой гибридные модели должны вскоре составить 60% ее мировых продаж. Первым шагом (на этом традиционном для Toyota поле) станет возрождение легендарного спортивного купе Honda Prelude в 2026 году, которое откроет дорогу для 13 новых гибридных автомобилей, которые появятся в течение четырех лет, начиная с 2027-го.

Об этом сообщил Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Новый гибрид

Возрожденный Honda Prelude 2026 года станет первой ласточкой. Это спортивное купе, известное в прошлом благодаря инновационным технологиям, таким как полноприводное управление, теперь фокусируется на новом типе двухмоторной гибридной системы. Она базируется на 2-литровом 4-цилиндровом бензиновом двигателе цикла Аткинсона (как в Civic Hybrid) и обеспечивает общую мощность системы 200 л.с.

Главное отличие — инновационная функция S+Shift. Она позволяет гибридной трансмиссии имитировать работу многоступенчатой коробки передач, выполняя искусственное переключение на более низкую передачу при торможении. Это создает ощущение, знакомое водителям спортивных автомобилей. Кроме того, подвеска Prelude позаимствовала элементы из Civic Type R, включая передние стойки двойной оси, что обеспечивает быстрое и решительное прохождение поворотов.

Также читайте:

Подержанные гибридные кроссоверы с наименьшим расходом топлива

Эти двигатели Honda ломаются быстрее, чем ожидалось

Почему подержанные Honda и Toyota такие дорогие

Новая платформа

Будущие гибридные модели, включая следующие поколения CR-V и Civic, будут построены на новой архитектуре среднего размера. Эта платформа имеет общую конструктивную ДНК с будущими полностью электрическими моделями серии 0. Инженеры Honda достигли значительного снижения веса (до 90 кг) по сравнению с текущей платформой, одновременно повышая жесткость кузова.

Уникальность платформы заключается в намеренном внедрении инженерами гибкости в переднюю часть. Это позволяет шасси изгибаться и помогать переносить вес на внешние колеса в поворотах, улучшая общую управляемость и сцепление. Кроме преимуществ в динамике, это упрощает и удешевляет производство. Новая гибридная система, соединенная с этой архитектурой, обещает улучшение экономии топлива до 10% по сравнению с текущими моделями.

Большие автомобили

С 2027 года Honda запустит специальную крупноразмерную гибридную систему для больших кроссоверов Pilot и Passport. Впервые в основе системы будет лежать недавно разработанный двигатель V6. Компания прогнозирует улучшение топливной экономии более чем на 30% по сравнению с аналогичными бензиновыми моделями V6, а также повышение ускорения на полном газу на 10%.

Также она станет первой гибридной системой Honda, специально разработанной для буксировки тяжелых прицепов. В ней также дебютирует система полного привода "сквозь дорогу" (through-the-road AWD), где задние колеса приводятся в движение отдельным задним электродвигателем без механической связи с мотором V6 спереди. Это обеспечит более высокую эффективность, большую мощность и лучшее управление крутящим моментом.

авто автомобиль Honda гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации