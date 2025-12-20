Почему новые гибриды Honda не могут газовать на месте

2026 Honda Prelude Фото: motortrend.com

Компания Honda внедрила систему ограничения, которая не позволяет водителям "газовать" на месте в новых гибридных автомобилях, включая модель Prelude 2026 года. Производитель объясняет это решение стремлением обеспечить максимальную экологичность и топливную эффективность своей линейки.

Об этом написал Motor Biscuit.

Программный запрет

Владельцы новых гибридных автомобилей Honda, в частности ожидаемой модели Prelude 2026 года, столкнулись с необычной особенностью программного обеспечения. В ходе тестирования было обнаружено, что в неподвижном состоянии нажатие на педаль акселератора не вызывает никакой реакции двигателя. Даже при полном нажатии педали стрелка тахометра остается неподвижной, а характерный звук работы мотора отсутствует.

Эта особенность обусловлена спецификой гибридной системы бренда. На низких скоростях автомобиль использует электрический двигатель, а двигатель внутреннего сгорания подключается только для подзарядки батареи или при движении на высоких скоростях. Таким образом, при скорости 0 км/ч педаль газа фактически теряет прямую связь с бензиновым агрегатом, посылая импульсы только на электрический привод.

Реакция потребителей

Представители Honda подтвердили, что это ограничение является сознательным шагом. В компании заявили, что все гибридные модели спроектированы таким образом, чтобы не повышать обороты на холостом ходу. Это решение отражает стремление бренда к созданию максимально чистой и топливно-эффективной линейки транспортных средств.

Впрочем, такой подход вызвал дискуссии относительно прав потребителей. Критики отмечают, что программное ограничение контроля над приобретенным автомобилем выглядит чрезмерным. Кроме того, высказываются сомнения, что редкие случаи повышения оборотов во время стоянки могут существенно повлиять на экологическую ситуацию или общие показатели расхода топлива. Зато такое нововведение меняет привычный опыт эксплуатации автомобиля, и лишает водителя возможности проверить работу систем на месте.