Компактные гибридные кроссоверы с лучшим расходом топлива

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 10:45
Самые экономные компактные кроссоверы: рейтинг гибридов
2026 Kia Sportage Hybrid Фото: motortrend.com

Современные компактные кроссоверы с гибридными установками позволяют значительно снизить расходы на топливо без потери мощности и практичности. Рейтинг самых экономных моделей демонстрирует лидеров сегмента, которые обеспечивают лучший запас хода в смешанном цикле.

Об этом написал Top Speed.

Лидеры топливной эффективности

Первое место занимает Kia Sportage Hybrid, который тратит всего 5,47 литра на 100 км. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 227 л.с. с крутящим моментом 350 Нм, что позволяет буксировать грузы весом до 907 кг.

Сразу за ним следует Toyota Corolla Cross Hybrid с показателем 5,6 литра на 100 км. Эта модель выдает 196 л.с. и 188 Нм, имея систему полного привода уже в стандартной комплектации.

Решение от Honda и Ford

Honda CR-V Hybrid демонстрирует расход 5,88 литра на 100 км в переднеприводном варианте. Силовая установка на 204 л.с. обеспечивает 335 Нм крутящего момента, а грузоподъемность прицепа составляет 453 кг.

Ford Escape Hybrid имеет идентичный показатель экономичности 6,03 литра на 100 км. Его 2,5-литровый двигатель выдает 192 л.с. и 210 Нм, позволяя перевозить до 680 кг груза.

Эффективность Toyota и Mazda

Toyota RAV4 Hybrid расходует 6,03 литра на 100 км в смешанном цикле. Благодаря системе мощностью 219 л.с. этот кроссовер может буксировать до 794 кг.

Новая Mazda CX-50 Hybrid использует проверенные технологии Toyota, что обеспечивает ей расход на уровне 6,19 литра на 100 км. Модель имеет мощность 219 л.с., крутящий момент 221 Нм и способность буксировать 680 кг.

Расходы Lexus и Subaru

Lexus NX 450h+ отличается самой высокой мощностью в рейтинге — 304 л.с. При этом расход топлива в гибридном режиме составляет 6,36 литра на 100 км, а исключительно на электротяге кроссовер может проехать до 60 км.

Замыкает список Subaru Crosstrek Hybrid с показателем 6,72 литра на 100 км. Его установка на 148 л.с. обеспечивает уверенное движение благодаря фирменной системе полного привода, что делает его пригодным для легкого бездорожья.

рейтинг авто Ford автомобиль Honda гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
