Самые экономные компактные кроссоверы: рейтинг гибридов

2026 Kia Sportage Hybrid Фото: motortrend.com

Современные компактные кроссоверы с гибридными установками позволяют значительно снизить расходы на топливо без потери мощности и практичности. Рейтинг самых экономных моделей демонстрирует лидеров сегмента, которые обеспечивают лучший запас хода в смешанном цикле.

Об этом написал Top Speed.

Реклама

Читайте также:

Лидеры топливной эффективности

Первое место занимает Kia Sportage Hybrid, который тратит всего 5,47 литра на 100 км. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 227 л.с. с крутящим моментом 350 Нм, что позволяет буксировать грузы весом до 907 кг.

Сразу за ним следует Toyota Corolla Cross Hybrid с показателем 5,6 литра на 100 км. Эта модель выдает 196 л.с. и 188 Нм, имея систему полного привода уже в стандартной комплектации.

Решение от Honda и Ford

Honda CR-V Hybrid демонстрирует расход 5,88 литра на 100 км в переднеприводном варианте. Силовая установка на 204 л.с. обеспечивает 335 Нм крутящего момента, а грузоподъемность прицепа составляет 453 кг.

Ford Escape Hybrid имеет идентичный показатель экономичности 6,03 литра на 100 км. Его 2,5-литровый двигатель выдает 192 л.с. и 210 Нм, позволяя перевозить до 680 кг груза.

Также читайте:

Почему не заводятся новые гибриды Honda

Названы два существенных недостатка гибридной Toyota Corolla Cross

Эффективность Toyota и Mazda

Toyota RAV4 Hybrid расходует 6,03 литра на 100 км в смешанном цикле. Благодаря системе мощностью 219 л.с. этот кроссовер может буксировать до 794 кг.

Новая Mazda CX-50 Hybrid использует проверенные технологии Toyota, что обеспечивает ей расход на уровне 6,19 литра на 100 км. Модель имеет мощность 219 л.с., крутящий момент 221 Нм и способность буксировать 680 кг.

Расходы Lexus и Subaru

Lexus NX 450h+ отличается самой высокой мощностью в рейтинге — 304 л.с. При этом расход топлива в гибридном режиме составляет 6,36 литра на 100 км, а исключительно на электротяге кроссовер может проехать до 60 км.

Замыкает список Subaru Crosstrek Hybrid с показателем 6,72 литра на 100 км. Его установка на 148 л.с. обеспечивает уверенное движение благодаря фирменной системе полного привода, что делает его пригодным для легкого бездорожья.