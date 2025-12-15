Спрос на гибридные авто в Украине растет: цены популярных моделей

2025 Toyota RAV4 Hybrid Фото: motortrend.com

В ноябре автопарк Украины пополнили более 2600 легковых гибридных автомобилей (HEV и PHEV), что на 46% превышает результаты ноября прошлого года. Несмотря на общий рост количества регистраций, структура рынка несколько изменилась: доля новых авто составила 51% против 66% в прошлом году.

Об этом сообщил "Укравтопром"

Новые автомобили

В сегменте новых легковых автомобилей безоговорочным лидером рынка остается кроссовер Toyota RAV4, который выбрали 310 покупателей. Стоимость этой модели в официальных дилерских центрах стартует от 1 445 000 грн (примерно 34 800 долларов) за базовую гибридную версию.

Второй результат показал Nissan X-Trail с показателем 77 зарегистрированных единиц. Цена на этот автомобиль с технологией e-POWER в Украине начинается от 1 630 000 грн (около 39 300 долларов).

Замыкает тройку лидеров среди новых гибридов Toyota Yaris Cross, которую приобрел 61 человек. Этот компактный кроссовер является наиболее доступным среди лидеров: его стоимость стартует от 1 150 000 грн (около 27 700 долларов).

Гибриды с пробегом

В сегменте импортируемых подержанных гибридов первенство удерживает Ford Escape — 83 регистрации. На вторичном рынке цены на эти авто, в зависимости от года выпуска (преимущественно 2019-2021 годы) и состояния, варьируются в пределах 13 500-19 000 долларов.

Также в лидерскую тройку подержанных авто вошел Ford Fusion с результатом 75 единиц. Средняя стоимость такой модели на украинском рынке составляет от 10 500 до 16 000 долларов.

Третье место занимает Toyota Prius (71 единица). Цены на популярный японский гибрид (преимущественно 4-го поколения) колеблются в диапазоне 12 000-17 000 долларов.