Попит на гібридні авто в Україні зростає: ціни популярних моделей

У листопаді автопарк України поповнили понад 2600 легкових гібридних автомобілів (HEV та PHEV), що на 46% перевищує результати листопада минулого року. Попри загальне зростання кількості реєстрацій, структура ринку дещо змінилася: частка нових авто становила 51% проти 66% торік.

Про це повідомив "Укравтопром"

Нові автомобілі

У сегменті нових легкових автомобілів беззаперечним лідером ринку залишається кросовер Toyota RAV4, який обрали 310 покупців. Вартість цієї моделі в офіційних дилерських центрах стартує від 1 445 000 грн (приблизно 34 800 доларів) за базову гібридну версію.

Другий результат показав Nissan X-Trail з показником 77 зареєстрованих одиниць. Ціна на цей автомобіль із технологією e-POWER в Україні починається від 1 630 000 грн (близько 39 300 доларів).

Замикає трійку лідерів серед нових гібридів Toyota Yaris Cross, яку придбала 61 особа. Цей компактний кросовер є найбільш доступним серед лідерів: його вартість стартує від 1 150 000 грн (близько 27 700 доларів).

Гібриди з пробігом

У сегменті імпортованих вживаних гібридів першість утримує Ford Escape — 83 реєстрації. На вторинному ринку ціни на ці авто, залежно від року випуску (переважно 2019–2021 роки) та стану, варіюються в межах 13 500–19 000 доларів.

Також до лідерської трійки вживаних авто увійшов Ford Fusion з результатом 75 одиниць. Середня вартість такої моделі на українському ринку становить від 10 500 до 16 000 доларів.

Третє місце посідає Toyota Prius (71 одиниця). Ціни на популярний японський гібрид (переважно 4-го покоління) коливаються в діапазоні 12 000–17 000 доларів.