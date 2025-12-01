Названі гібриди, які проїдуть понад 400 000 км без проблем

2025 Toyota Highlander Hybrid Фото: caranddriver.com

Аналітики склали рейтинг гібридних автомобілів, які мають найбільший потенціал долати величезні пробіги, демонструючи виняткову довговічність та надійність своїх силових установок. Завдяки високій якості складання та продуманій конструкції, усі місця у цьому списку посіли моделі японських виробників Toyota та Lexus.

Про це написав Finance Buzz.

Козирі японських гібридів

Експерти ресурсу FinanceBuzz проаналізували дані про мільйони автомобілів, щоб визначити моделі з найбільшою ймовірністю досягти пробігу понад 400 000 км. Дослідження підтвердило, що гібридні силові установки, особливо виробництва Toyota, не лише економні, але й надзвичайно надійні.

Toyota Highlander Hybrid. Цей кросовер, що посів найвище місце серед гібридів у рейтингу, відзначений за поєднання просторості, надійності та економії пального, що важливо для сімейних потреб. Lexus RX Hybrid. Преміальний кросовер Lexus впевнено увійшов у рейтинг та довів, що надійність японської гібридної системи успішно інтегрована і в клас люкс-SUV. Toyota Prius. Як піонер гібридного ринку, Prius отримав високі оцінки за довговічність. Завдяки низькій витраті пального, він є одним із найекономічніших варіантів для тих, хто регулярно долає великі відстані. Toyota Camry Hybrid. Ця модель має репутацію вічного автомобіля. Її гібридна силова установка дозволяє досягати витрати пального до 4,6 літра на 100 км у змішаному циклі, а її гібридна батарея часто має гарантію на 8 років або 160 000 км. Toyota Avalon Hybrid. Цей повнорозмірний седан демонструє одну з найвищих ймовірностей досягти заповітного пробігу, отримавши високі оцінки за комфорт, збереження вартості та високу надійність. Toyota RAV4 Hybrid. Один з найбільш продаваних кросоверів, що потрапив у топ завдяки своїй практичності та витривалості. Його система рекуперативного гальмування допомагає знижувати знос гальмівних колодок, зменшуючи загальні витрати на обслуговування. Lexus ES Hybrid. Преміальний седан Lexus, що базується на технологіях Toyota, був високо оцінений за надійність, плавність ходу та поєднання розкоші з високою довговічністю.

Економічна вигода

Експерти зазначають, що висока надійність цих гібридів дозволяє власникам заощаджувати значні суми на ремонті протягом усього терміну експлуатації.

Також завдяки низькій витраті пального пересічний американський власник Toyota Camry Hybrid заощаджує у середньому близько 12 000 доларів на паливі протягом 400 000 км пробігу порівняно з середнім бензиновим автомобілем.