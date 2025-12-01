Названы гибриды, которые проедут более 400 000 км без проблем

2025 Toyota Highlander Hybrid Фото: caranddriver.com

Аналитики составили рейтинг гибридных автомобилей, которые имеют наибольший потенциал преодолевать огромные пробеги, демонстрируя исключительную долговечность и надежность своих силовых установок. Благодаря высокому качеству сборки и продуманной конструкции, все места в этом списке заняли модели японских производителей Toyota и Lexus.

Об этом написал Finance Buzz.

Козыри японских гибридов

Эксперты ресурса FinanceBuzz проанализировали данные о миллионах автомобилей, чтобы определить модели с наибольшей вероятностью достичь пробега более 400 000 км. Исследование подтвердило, что гибридные силовые установки, особенно производства Toyota, не только экономны, но и чрезвычайно надежны.

Toyota Highlander Hybrid. Этот кроссовер, занявший самое высокое место среди гибридов в рейтинге, отмечен за сочетание просторности, надежности и экономии топлива, что важно для семейных нужд. Lexus RX Hybrid. Премиальный кроссовер Lexus уверенно вошел в рейтинг и доказал, что надежность японской гибридной системы успешно интегрирована и в класс люкс-SUV. Toyota Prius. Как пионер гибридного рынка, Prius получил высокие оценки за долговечность. Благодаря низкому расходу топлива, он является одним из самых экономичных вариантов для тех, кто регулярно преодолевает большие расстояния. Toyota Camry Hybrid. Эта модель имеет репутацию вечного автомобиля. Ее гибридная силовая установка позволяет достигать расхода топлива до 4,6 литра на 100 км в смешанном цикле, а ее гибридная батарея часто имеет гарантию на 8 лет или 160 000 км. Toyota Avalon Hybrid. Этот полноразмерный седан демонстрирует одну из самых высоких вероятностей достичь заветного пробега, получив высокие оценки за комфорт, сохранение стоимости и высокую надежность. Toyota RAV4 Hybrid. Один из самых продаваемых кроссоверов, попавший в топ благодаря своей практичности и выносливости. Его система рекуперативного торможения помогает снижать износ тормозных колодок, уменьшая общие расходы на обслуживание. Lexus ES Hybrid. Премиальный седан Lexus, основанный на технологиях Toyota, был высоко оценен за надежность, плавность хода и сочетание роскоши с высокой долговечностью.

Экономическая выгода

Эксперты отмечают, что высокая надежность этих гибридов позволяет владельцам экономить значительные суммы на ремонте в течение всего срока эксплуатации.

Также благодаря низкому расходу топлива рядовой американский владелец Toyota Camry Hybrid экономит в среднем около 12 000 долларов на топливе в течение 400 000 км пробега по сравнению со средним бензиновым автомобилем.