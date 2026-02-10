Як Toyota пропонує водіям забути про електромобілі

Гібридна система Toyota. Фото: Toyota

Японська корпорація Toyota планує суттєво наростити виробництво автомобілів з гібридними силовими установками протягом найближчих років. Керівництво компанії прогнозує зростання попиту на такий тип транспорту через поступове скасування державних пільг на купівлю електромобілів.

Глобальне розширення

Японський виробник має намір збільшити загальний обсяг випуску продукції на 10% до 2028 року. У межах цього плану кількість вироблених гібридів має зрости на 30%, що дозволить підняти річні продажі брендів Toyota, Lexus та Daihatsu до 11 300 000 одиниць. Наразі майже половина всіх випущених машин бренду вже є гібридними, але за три роки ця частка має зрости до 60%, що становить близько 6 700 000 авто на рік.

Для реалізації цих цілей у США заплановано інвестиції у розмірі 10 000 000 000 доларів протягом наступних п'яти років. Близько 900 000 000 доларів з цієї суми буде спрямовано безпосередньо на створення ліній з виробництва гібридних двигунів та компонентів на п'яти американських заводах. Це дозволить локалізувати випуск популярних моделей, зокрема седанів Corolla, які отримають гібридні версії місцевої збірки після 2028 року.

Стратегічні переваги

Toyota наразі контролює 58% світового ринку гібридних автомобілів і планує лише зміцнювати ці позиції. Компанія пояснює свою стриманість щодо повного переходу на електромобілі обмеженою доступністю сировини для акумуляторів. Експерти бренду стверджують, що ресурси, необхідні для батареї одного електрокара, можна використати для створення восьми гібридних моделей з підзарядкою (PHEV), наприклад, RAV4 Prime.

Така стратегія стає особливо актуальною зараз, коли у багатьох країнах світу спостерігається зниження попиту на електричний транспорт. Скасування стимулів у США, перегляд екологічних норм у Канаді та Євросоюзі, а також падіння продажів у Китаї змушують покупців знову звертати увагу на комбіновані двигуни. За прогнозами фахівців, світовий попит на гібридні авто зросте до 29 000 000 одиниць на рік до 2030 року.