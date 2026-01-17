Чим це корейське авто перевершує Toyota Corolla

Hyundai Elantra Hybrid 2026 року. Фото: motortrend.com

Hyundai Elantra Hybrid 2026 року стає дедалі помітнішим гравцем на ринку компактних гібридів пропонуючи збалансоване поєднання комфорту та технологій. Поки більшість покупців традиційно обирає Toyota Corolla, цей корейський седан демонструє кращу динаміку та сучасніший інтер’єр.

Про це написав Top Speed.

Технічні характеристики

Силова установка новинки складається з 1,6-літрового атмосферного двигуна та електромотора які працюють у парі з літій-іонною батареєю.

Система забезпечує впевнене прискорення та витрату палива на рівні приблизно 4,7 літра на 100 км, що робить модель однією з найощадливіших у класі. Плавні переходи між джерелами енергії та ефективне рекуперативне гальмування створюють відчуття цілісності під час керування у міських заторах або на швидкісних трасах.

Салон моделі орієнтований на сучасного водія та пропонує високий рівень шумоізоляції. Журналіст видання CarBuzz Джаред Розенхольц зазначив наступне: "Салон досить тихий на шосе, що робить Toyota Corolla Hybrid оглушливо гучною у порівнянні".

Ергономіка кабіни поєднує сенсорний екран мультимедіа з фізичними кнопками керування кліматом, що спрощує взаємодію з автомобілем. Використання м’яких матеріалів та продуманий простір для пасажирів заднього ряду дозволяють подорожувати з комфортом.

Оснащення та вигода володіння

У базову комплектацію включено бездротові інтерфейси Apple CarPlay та Android Auto для зручного підключення смартфонів. Мультимедійна система відрізняється чіткою графікою та логічним меню, яке залишається читабельним навіть під прямими сонячними променями. Голосове розпізнавання та кнопки на кермі допомагають керувати основними функціями, не відволікаючись від керування транспортним засобом.

Хоча Toyota традиційно краще зберігає перепродажну вартість, Hyundai Elantra Hybrid виграє коштом доступнішої початкової ціни та багатшого оснащення. Таке поєднання характеристик робить модель раціональним вибором для покупців, які планують тривалу експлуатацію автомобіля та цінують низькі витрати на утримання.