Головна Авто Електромобіль чи авто з ДВЗ — що насправді економніше

Електромобіль чи авто з ДВЗ — що насправді економніше

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 19:45
Електромобілі проти авто з ДВЗ: економія за 14 років експлуатації
Автомобілі з різними силовими агрегатами. Фото: УНІАН

Автомобільний ринок зазнає динамічних змін, спонукаючи власників детальніше прораховувати витрати на транспорт у довгостроковій перспективі. Останні результати порівняльного аналізу демонструють, що перехід на електричну тягу приносить значно більше економічних вигід, ніж вважалося раніше.

Про це повідомив Moto.

Реальна економія

Дослідження Klimaneutrales Deutschland та Energy and Climate Intelligence Unit охопило порівняння загальних витрат на популярні моделі у Німеччині та Великій Британії. Фахівці врахували видатки на паливо, електроенергію, страхування та податки протягом 14 років експлуатації. Згідно з отриманими даними, у Німеччині електромобіль дозволяє заощаджувати в середньому 1200 доларів щорічно у порівнянні з аналогічним бензиновим чи дизельним варіантом.

Хоча початкова ціна закупівлі транспортного засобу з акумулятором часто є вищою, цей розрив поступово нівелюється. Автори звіту вказують, що повернення додаткових капіталовкладень зазвичай відбувається вже за 2-3 роки. Протягом усього досліджуваного періоду власник може зберегти від 13 000 до 27 000 доларів залежно від обраної моделі.

Інтелектуальні лічильники

Порівняння з британським ринком виявило, що фінансові переваги можуть бути ще суттєвішими. У Великій Британії користувачі електричного транспорту отримують вигоду близько 1800 доларів на рік відносно власників машин з двигунами внутрішнього згоряння. Різниця у 650 доларів порівняно з німецькими показниками зумовлена широким розповсюдженням інтелектуальних лічильників та доступом до дешевших нічних тарифів.

У Британії понад 62% домогосподарств використовують розумні лічильники, які дозволяють заряджати батарею у години найнижчої вартості електрики. Для порівняння, у Німеччині такі прилади має лише близько 1% споживачів, а гнучкі тарифи використовують лише 7% власників. Це свідчить про величезний потенціал для подальшого зниження витрат за умови швидкого впровадження сучасних енергетичних рішень.

Також читайте:

Вплив на гаманець

На кінцевий фінансовий результат суттєво впливають ціни на енергоносії та простота технічного догляду. Постійне дорожчання бензину та дизелю безпосередньо підвищує річну вартість утримання традиційних авто. Можливість зарядки вдома надає власнику електрокара реальний вплив на розмір рахунків, позаяк вартість електрики є стабільнішою та часто нижчою за паливо.

Додатковим бонусом стає конструкція електричного приводу, яка позбавлена традиційного поршневого двигуна, складної коробки передач та розгалуженої вихлопної системи. Менша кількість рухомих деталей означає скорочення потреби у регулярному сервісному обслуговуванні. У тривалій перспективі це трансформується у нижчі витрати на ремонт та значно рідші візити до механіків.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
