Электромобили против авто с ДВС: экономия за 14 лет эксплуатации

Автомобили с разными силовыми агрегатами. Фото: УНИАН

Автомобильный рынок претерпевает динамические изменения, побуждая владельцев подробнее просчитывать расходы на транспорт в долгосрочной перспективе. Последние результаты сравнительного анализа показывают, что переход на электрическую тягу приносит значительно больше экономических выгод, чем считалось ранее.

Об этом сообщил Moto.

Реклама

Читайте также:

Реальная экономия

Исследование Klimaneutrales Deutschland и Energy and Climate Intelligence Unit охватило сравнение общих расходов на популярные модели в Германии и Великобритании. Специалисты учли расходы на топливо, электроэнергию, страхование и налоги в течение 14 лет эксплуатации. Согласно полученным данным, в Германии электромобиль позволяет экономить в среднем 1200 долларов ежегодно по сравнению с аналогичным бензиновым или дизельным вариантом.

Хотя начальная цена закупки транспортного средства с аккумулятором часто выше, этот разрыв постепенно нивелируется. Авторы отчета указывают, что возврат дополнительных капиталовложений обычно происходит уже через 2-3 года. В течение всего исследуемого периода владелец может сохранить от 13 000 до 27 000 долларов в зависимости от выбранной модели.

Интеллектуальные счетчики

Сравнение с британским рынком выявило, что финансовые преимущества могут быть более существенными. В Великобритании пользователи электрического транспорта получают выгоду около 1800 долларов в год относительно владельцев машин с двигателями внутреннего сгорания. Разница в 650 долларов по сравнению с немецкими показателями обусловлена широким распространением интеллектуальных счетчиков и доступом к более дешевым ночным тарифам.

В Британии более 62% домохозяйств используют умные счетчики, которые позволяют заряжать батарею в часы низкой стоимости электричества. Для сравнения, в Германии такие приборы имеет лишь около 1% потребителей, а гибкие тарифы используют лишь 7% владельцев. Это свидетельствует об огромном потенциале для дальнейшего снижения расходов при условии быстрого внедрения современных энергетических решений.

Также читайте:

Почему каждый четвертый водитель никогда не купит электрокар

Почему рано хоронить авто с двигателями внутреннего сгорания

Влияние на кошелек

На конечный финансовый результат существенно влияют цены на энергоносители и простота технического ухода. Постоянное удорожание бензина и дизеля непосредственно повышает годовую стоимость содержания традиционных авто. Возможность зарядки дома предоставляет владельцу электрокара реальное влияние на размер счетов, поскольку стоимость электричества является стабильной и часто ниже топлива.

Дополнительным бонусом становится конструкция электрического привода, которая лишена традиционного поршневого двигателя, сложной коробки передач и разветвленной выхлопной системы. Меньшее количество движущихся деталей означает сокращение потребности в регулярном сервисном обслуживании. В долгосрочной перспективе это трансформируется в более низкие затраты на ремонт и значительно реже визиты к механикам.