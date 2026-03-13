Ключевые признаки неисправности двигателя автомобиля

У мужчины сломался автомобиль. Иллюстративное фото: Freepik

Двигатель автомобиля редко выходит из строя внезапно — чаще всего перед этим он подает несколько тревожных сигналов. Эксперты рассказали, на какие изменения в работе машины стоит обратить внимание, чтобы вовремя заметить возможную поломку мотора.

Об этом информируют Новини.LIVE в четверг, 12 марта.

Реклама

Читайте также:

Четыре признака, что двигатель автомобиля может выйти из строя

При надлежащем обслуживании современные двигатели способны без проблем работать более 200 тысяч миль. Однако неправильная эксплуатация, использование некачественного топлива или несвоевременная замена моторного масла могут значительно сократить ресурс двигателя.

Специалисты отмечают, что перед серьезной поломкой автомобиль обычно подает характерные сигналы — от предупредительных ламп на панели приборов до странных запахов или звуков. Игнорирование таких признаков может привести к дорогостоящему ремонту.

Загорелся индикатор "Check Engine"

Если на приборной панели не гаснет индикатор Check Engine, это сигнал о возможной неисправности в системе двигателя. Причины могут быть разными — от неисправных свечей зажигания или датчиков до проблем с каталитическим нейтрализатором или даже просто неплотно закрытой крышки топливного бака.

Чтобы определить точную причину, можно воспользоваться OBDII-сканером или обратиться в автосервис для диагностики. Своевременная проверка поможет избежать более серьезных проблем.

Необычный дым из выхлопной трубы

Цвет выхлопа может многое рассказать о состоянии двигателя.

Черный дым часто свидетельствует о чрезмерном сжигании топлива, засоренном воздушном фильтре или проблемах с форсунками.

Белый дым, который не исчезает после прогрева двигателя, может означать попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания — например, из-за поврежденной прокладки головки блока цилиндров.

Синий дым сигнализирует, что двигатель сжигает моторное масло, что часто случается из-за изношенных поршневых колец или сальников клапанов.

Неприятные или необычные запахи

Запахи в салоне или под капотом также могут свидетельствовать о неисправности. Например, запах горелого масла может возникать из-за его утечки на горячие элементы двигателя. А запах горелой резины часто связан с проблемами ремней или шкивов.

Если же в автомобиле ощущается запах тухлых яиц, это может означать неисправность каталитического нейтрализатора. Такой сигнал игнорировать не стоит, ведь некоторые испарения могут быть опасными для здоровья.

Странные звуки из моторного отсека

Необычные звуки — скрежет, визг, стук или гудение — могут свидетельствовать о проблемах с ремнем, шкивами или другими элементами двигателя. Иногда причиной является износ вспомогательных компонентов, например генератора или натяжителя ремня.

Специалисты советуют не игнорировать такие сигналы. Если автомобиль начал работать необычно, стоит как можно быстрее обратиться к механику, чтобы выявить проблему на раннем этапе и избежать дорогостоящего ремонта.

Ранее мы объясняли, почему автомобиль может не заводиться даже с новым аккумулятором. Часто, когда такое происходит, проблема кроется в другом элементе системы запуска.

Также мы рассказывали о японском двигателе Toyota 1HZ. Как известно, он остается мировым эталоном выносливости, преодолевая огромные расстояния.

В частности, мы информировали о лучших и худших двигателях на подержанных BMW 5. Дизельные модификации N47, N57 и более новый B47 считаются золотым стандартом для этого кузова.