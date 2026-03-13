Ознаки несправності двигуна автомобіля

У чоловіка зламався автомобіль. Ілюстративне фото: Freepik

Двигун — одна з найважливіших і найдорожчих частин автомобіля, тому його несправність може обернутися серйозними витратами. Експерти назвали кілька попереджувальних сигналів, які можуть свідчити, що мотор незабаром потребуватиме ремонту.

12 березня

Чотири ознаки, що двигун автомобіля може вийти з ладу

За належного обслуговування сучасні двигуни здатні без проблем працювати понад 200 тисяч миль. Однак неправильна експлуатація, використання неякісного пального або несвоєчасна заміна моторної оливи можуть значно скоротити ресурс двигуна.

Фахівці зазначають, що перед серйозною поломкою автомобіль зазвичай подає характерні сигнали — від попереджувальних ламп на панелі приладів до дивних запахів чи звуків. Ігнорування таких ознак може призвести до дорогого ремонту.

Загорівся індикатор "Check Engine"

Якщо на приладовій панелі не гасне індикатор Check Engine, це сигнал про можливу несправність у системі двигуна. Причини можуть бути різними — від несправних свічок запалювання чи датчиків до проблем із каталітичним нейтралізатором або навіть просто нещільно закритої кришки паливного бака.

Щоб визначити точну причину, можна скористатися OBDII-сканером або звернутися до автосервісу для діагностики. Своєчасна перевірка допоможе уникнути серйозніших проблем.

Незвичайний дим із вихлопної труби

Колір вихлопу може багато розповісти про стан двигуна.

Чорний дим часто свідчить про надмірне спалювання пального, засмічений повітряний фільтр або проблеми з форсунками.

Білий дим, який не зникає після прогріву двигуна, може означати потрапляння охолоджувальної рідини до камери згоряння — наприклад, через пошкоджену прокладку головки блоку циліндрів.

Синій дим сигналізує, що двигун спалює моторну оливу, що часто трапляється через зношені поршневі кільця або сальники клапанів.

Неприємні або незвичні запахи

Запахи в салоні або під капотом також можуть свідчити про несправність. Наприклад, запах горілої оливи може виникати через її витік на гарячі елементи двигуна. А запах горілої гуми часто пов’язаний із проблемами ременів або шківів.

Якщо ж в автомобілі відчувається запах тухлих яєць, це може означати несправність каталітичного нейтралізатора. Такий сигнал ігнорувати не варто, адже деякі випари можуть бути небезпечними для здоров’я.

Дивні звуки з моторного відсіку

Незвичні звуки — скрегіт, вереск, стукіт або гудіння — можуть свідчити про проблеми з ременем, шківами чи іншими елементами двигуна. Іноді причиною є зношення допоміжних компонентів, наприклад генератора або натягувача ременя.

Фахівці радять не ігнорувати такі сигнали. Якщо автомобіль почав працювати незвично, варто якнайшвидше звернутися до механіка, щоб виявити проблему на ранньому етапі та уникнути дорогого ремонту.

