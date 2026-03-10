Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Самый долговечный дизель Toyota без капитального ремонта

Самый долговечный дизель Toyota без капитального ремонта

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 17:40
Феномен дизеля Toyota: миллион километров без капитального ремонта
Двигатель Toyota 1HZ. Фото: wikimedia.org

Мир автомобилестроения переходит на сложную электронику и электрификацию, однако один агрегат десятилетиями игнорирует эти тренды. Японский двигатель Toyota 1HZ остается мировым эталоном выносливости, преодолевая огромные расстояния без серьезного вмешательства механиков.

Об этом написал Interia Motoryzacja.

Реклама
Читайте также:

Техническая простота

Этот 4,2-литровый атмосферный дизель дебютировал в 1990 году и до сих пор находится в производстве. Конструкция базируется на рядном 6-цилиндровом блоке из чугуна, что гарантирует колоссальную прочность и устойчивость к перегреву во время длительной работы.

Отсутствие турбонаддува и сложной электроники делает механизм максимально надежным. Механический впрыск топлива вместе с приводом газораспределительного механизма через шестерни позволяют двигателю функционировать даже в самых суровых условиях эксплуатации без необходимости компьютерной диагностики.

Секрет выносливости

Мощность агрегата составляет 130 л.с., а крутящий момент достигает отметки 285 Нм. Такие сдержанные показатели обеспечивают низкий уровень износа внутренних деталей, поэтому пробег 500 000 км воспринимается опытными владельцами лишь как завершение обкатки.

Многие экземпляры демонстрируют способность преодолеть 1 000 000 км без проведения капитального ремонта. Высокая устойчивость к топливу низкого качества и минимальная тепловая нагрузка делают этот мотор незаменимым для работы в экстремальных температурных режимах.

Также читайте:

Toyota представила новый экономичный дизель для семейного автомобиля

Рейтинг вечных кроссоверов с пробегом в 2026 году

География использования

Основным потребителем двигателей 1HZ остается Toyota Land Cruiser 70 серии. Эти машины массово закупают гуманитарные миссии, фермерские хозяйства и горнодобывающие компании в Африке, Австралии и на Ближнем Востоке, где конструкция получила статус "бронированной".

Строгие экологические стандарты ограничили присутствие модели на европейских дорогах, где сейчас доминируют турбодизели 2.8 D-4D мощностью 204 л.с. Однако глобальный спрос на простые и ремонтопригодные решения заставляет японского производителя продолжать выпуск легендарной серии для регионов, где надежность является приоритетом.

авто автомобиль Мотор двигатель Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации