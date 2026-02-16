ТОП-10 подержанных кроссоверов в 2026 году: перечень моделей с вечным ресурсом

Toyota Land Cruiser Prado 120 серии. Фото: infocar.ua

Рынок подержанного транспорта предлагает ограниченное количество моделей, способных выдерживать многолетние нагрузки без критических поломок основных узлов. Эксперт проанализировал опыт эксплуатации популярных кроссоверов и определил лидеров по выносливости двигателей, трансмиссий и устойчивости кузовов к коррозии.

Доступная надежность

Honda CR-V третьего поколения открывает перечень с привлекательным ценником от 10 000 долларов за бензиновые версии в надлежащем состоянии. Если речь идет о выносливом дизеле на автоматической трансмиссии, стоимость может достигать 13 000-14 000 долларов. Более высокая цена оправдана способностью машины преодолевать более 400 000 км без критических поломок электрики или механики.

Рестайлинговый Renault Koleos предлагает одно из лучших предложений по соотношению цены и качества, имея чрезвычайно устойчивый к коррозии кузов. Mitsubishi Outlander третьего поколения с простым атмосферным двигателем 2.4 обойдется покупателю ориентировочно в 15 000-17 000 долларов. По словам эксперта, эти авто при своевременном сервисе проходят 400 000 км без ремонта силовых агрегатов, что делает их премиальные свойства доступными для широкого круга водителей.

Иконы выносливости

Volkswagen Touareg второго поколения 2014-2015 годов выпуска с дизельным мотором 3.0 удерживает ценовую планку на уровне 22 000-25 000 долларов. Несмотря на сложность определенных узлов, сердце машины считается очень надежным и способным на пробеги свыше 500 000 км. Аналогичную сумму придется выложить за рестайлинговую Toyota RAV4 четвертого поколения, которая почти не теряет в цене с годами.

Subaru Outback пятой генерации выделяется надежной системой полного привода и ресурсным вариатором, что является редкостью для современного рынка. Honda CR-V четвертого поколения ориентирует покупателей на бюджет около 20 000 долларов, предлагая проверенные временем бензиновые двигатели 2.4 и дизели 2.2. Надежность этих моделей подтверждается опытом тысяч владельцев.

Абсолютные чемпионы

Lexus RX в модификациях 270 и 350 2013-2015 годов остается одним из самых дорогих в сегменте с ценой 20 000-25 000 долларов. Высокая стоимость обусловлена сочетанием атмосферных двигателей со стальным ресурсом и качественных материалов отделки. Volvo XC90 первой генерации поздних лет производства также оценивается более 20 000 долларов, поскольку считается иконой прочности и безопасности.

Возглавляет рейтинг внедорожник Toyota Land Cruiser Prado третьего поколения, который стал настоящим идолом выносливости и примером неубиваемого авто. Благодаря беспроблемной электрике и прочной конструкции он способен эксплуатироваться вечно при условии надлежащего ухода. Запас прочности двигателей и ходовой части у него почти безграничный.