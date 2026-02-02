Подержанные автомобили с вечными автоматическими трансмиссиями

Toyota 4Runner 2020 года. Фото: driving.ca

Выход из строя коробки передач часто становится критической финансовой проблемой для владельцев подержанных транспортных средств. Но некоторые модели оснащаются настолько выносливыми агрегатами, что срок их службы значительно превышает средние показатели по отрасли.

Об этом написал Slash Gear.

Японская надежность

Первое поколение Toyota Tacoma (1995-2005) и Tundra (2000-2006) получили 4-ступенчатую автоматическую коробку Aisin A340. Согласно исследованиям, вероятность того, что такой пикап преодолеет отметку 400 000 км, составляет 25,3%, что в пять раз выше среднего уровня. Трансмиссия работает с двигателями объемом 2.4 л, 2.7 л и 3.4 л V6 мощностью 190 л.с. и крутящим моментом 298 Нм. Автомобили предлагались с различными вариантами кузова и длиной грузовой платформы 1,52 м, 1,83 м и 2,13 м.

В течение двух десятилетий, с 2003 по 2024 годы, внедорожники Toyota 4Runner оснащались 5-ступенчатой коробкой передач Aisin A750. Этот агрегат настолько надежен, что стал основой для трансмиссий многих других вездеходов, включая продукцию марок Suzuki и Mitsubishi. Главным преимуществом механизма является простота конструкции и высокий запас прочности.

Тяжелые пикапы

Модели RAM 2500 выпуска после 2019 года с двигателем Hemi объемом 6,4 л комплектуются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от немецкой компании ZF. Этот агрегат обеспечивает 17,3% шанса на достижение пробега 400 000 км на одометре. Специалисты называют эту трансмиссию одной из самых надежных в мире за всю историю производства серийных машин.

Пикапы Ford Super Duty 2011-2019 годов получили фирменную коробку передач 6r140. Она способна работать с крутящим моментом более 1356 Нм и имеет интеллектуальную систему помощи при торможении на спусках. В частности модель F-450 с этой трансмиссией имеет 28,5% шанса проехать более 400 000 км.

Мощный Dodge

Dodge Challenger 2015 года использует 6-ступенчатую коробку передач Tremec TR-6060. Конструкторы существенно увеличили размер шестерен и подшипников, чтобы механизм мог стабильно выдерживать крутящий момент 881 Нм. Аналогичное решение применяется в высокопроизводительных моделях вроде Chevrolet Camaro ZL1.