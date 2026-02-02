Вживані автомобілі з вічними автоматичними трансмісіями

Toyota 4Runner 2020 року. Фото: driving.ca

Вихід з ладу коробки передач часто стає критичною фінансовою проблемою для власників вживаних транспортних засобів. Але деякі моделі оснащуються настільки витривалими агрегатами, що термін їхньої служби значно перевищує середні показники по галузі.

Японська надійність

Перше покоління Toyota Tacoma (1995–2005) та Tundra (2000–2006) отримали 4-ступеневу автоматичну коробку Aisin A340. Згідно з дослідженнями, ймовірність того, що такий пікап подолає позначку 400 000 км, становить 25,3%, що в п’ять разів вище за середній рівень. Трансмісія працює з двигунами об’ємом 2.4 л, 2.7 л та 3.4 л V6 потужністю 190 к.с. та крутним моментом 298 Нм. Автомобілі пропонувалися з різними варіантами кузова та довжиною вантажної платформи 1,52 м, 1,83 м та 2,13 м.

Протягом двох десятиліть, з 2003 по 2024 роки, позашляховики Toyota 4Runner оснащувалися 5-ступеневою коробкою передач Aisin A750. Цей агрегат настільки надійний, що став основою для трансмісій багатьох інших всюдиходів, включаючи продукцію марок Suzuki та Mitsubishi. Головною перевагою механізму є простота конструкції та високий запас міцності.

Важкі пікапи

Моделі RAM 2500 випуску після 2019 року з двигуном Hemi об’ємом 6,4 л комплектуються 8-ступеневою автоматичною коробкою передач від німецької компанії ZF. Цей агрегат забезпечує 17,3% шансу на досягнення пробігу 400 000 км на одометрі. Фахівці називають цю трансмісію однією з найнадійніших у світі за всю історію виробництва серійних машин.

Пікапи Ford Super Duty 2011–2019 років отримали фірмову коробку передач 6r140. Вона здатна працювати з крутним моментом понад 1356 Нм та має інтелектуальну систему допомоги при гальмуванні на спусках. Зокрема модель F-450 з цією трансмісією має 28,5% шансу проїхати понад 400 000 км.

Потужний Dodge

Dodge Challenger 2015 року використовує 6-ступеневу коробку передач Tremec TR-6060. Конструктори суттєво збільшили розмір шестерень та підшипників, щоб механізм міг стабільно витримувати крутний момент 881 Нм. Аналогічне рішення застосовується у високопродуктивних моделях на кшталт Chevrolet Camaro ZL1.