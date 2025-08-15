Названо пʼять невбиваних автоматичних коробок передач

Коробка-автомат. Фото: motointegrator.com

Один із найдорожчих вузлів в автомобілі — автоматична коробка передач. Тому при купівлі вживаного авто насамперед варто звернути увагу на надійність АКПП, адже її поломка може коштувати цілого статку.

Про пʼять вічних трансмісій написав SUV News.

Aisin AW TF-80SC

6-ступенева автоматична коробка передач встановлювалася на Volvo, Mazda, Ford, Peugeot та інші. Її головна особливість — надзвичайна витривалість й здатність витримувати крутний момент до 450 Нм. Це дозволяє їй без проблем працювати з потужними двигунами. За умови своєчасної заміни оливи кожні 50 000–60 000 км, її реальний ресурс може сягати 400 000–500 000 км.

Toyota A340/A750

4- та 5-ступеневі автомати від Toyota вважаються одними з найкращих для важких умов експлуатації. Їх можна знайти на Toyota Land Cruiser, Hilux, 4Runner, а також Lexus GX. Ці АКПП розроблені для буксирування та роботи з великими навантаженнями, мають потужну гідравлічну систему й здатні витримати понад 500 000 км пробігу без серйозних втручань.

ZF 6HP26/8HP

Німецькі трансмісії ZF зустрічаються на преміальних автомобілях: BMW, Audi, Jaguar, Range Rover та навіть Rolls-Royce. Модель 6HP вже стала класикою, а 8HP — однією з найдосконаліших сучасних трансмісій. Вони чудово витримують агресивну манеру водіння, але дуже чутливі до якості оливи. За умови регулярного сервісу їхній ресурс перевищує 350 000–400 000 км.

Honda 5AT/6AT

Після деяких проблем з ранніми версіями, пізніші покоління 5- і 6-ступеневих коробок від Honda стали еталоном надійності. Їх встановлювали на Accord, CR-V, Odyssey та Pilot. Ключ до їхньої довговічності — простота конструкції та використання високоякісних матеріалів. Ці АКПП відомі своєю простотою в обслуговуванні та стійкістю до зносу.

Mercedes 722.6

5-ступеневий автомат став легендою на початку 2000-х. Його встановлювали на потужні E-, S-, ML-класи, а також на деякі моделі Chrysler та Jeep. Ця трансмісія витримує величезні пробіги, відзначається плавністю роботи та надійністю навіть з потужними двигунами V8. Відомі випадки, коли ця АКПП долала 700 000–800 000 км без капітального ремонту.

