Самые надежные автоматические коробки передач на б/у машинах

Самые надежные автоматические коробки передач на б/у машинах

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 06:45
Названы пять неубиваемых автоматических коробок передач
Коробка-автомат. Фото: motointegrator.com

Один из самых дорогих узлов в автомобиле — автоматическая коробка передач. Поэтому при покупке подержанного авто в первую очередь стоит обратить внимание на надежность АКПП, ведь ее поломка может стоить целого состояния.

О пяти вечных трансмиссиях написал SUV News.

6-ступенчатая автоматическая коробка передач устанавливалась на Volvo, Mazda, Ford, Peugeot и другие. Ее главная особенность — чрезвычайная выносливость и способность выдерживать крутящий момент до 450 Нм. Это позволяет ей без проблем работать с мощными двигателями. При условии своевременной замены масла каждые 50 000-60 000 км, ее реальный ресурс может достигать 400 000-500 000 км.

Toyota A340/A750

4- и 5-ступенчатые автоматы от Toyota считаются одними из лучших для тяжелых условий эксплуатации. Их можно найти на Toyota Land Cruiser, Hilux, 4Runner, а также Lexus GX. Эти АКПП разработаны для буксировки и работы с большими нагрузками, имеют мощную гидравлическую систему и способны выдержать более 500 000 км пробега без серьезных вмешательств.

ZF 6HP26/8HP

Немецкие трансмиссии ZF встречаются на премиальных автомобилях: BMW, Audi, Jaguar, Range Rover и даже Rolls-Royce. Модель 6HP уже стала классикой, а 8HP — одной из самых совершенных современных трансмиссий. Они прекрасно выдерживают агрессивную манеру вождения, но очень чувствительны к качеству масла. При регулярном сервисе их ресурс превышает 350 000-400 000 км.

Honda 5AT/6AT

После некоторых проблем с ранними версиями, более поздние поколения 5- и 6-ступенчатых коробок от Honda стали эталоном надежности. Их устанавливали на Accord, CR-V, Odyssey и Pilot. Ключ к их долговечности — простота конструкции и использование высококачественных материалов. Эти АКПП известны своей простотой в обслуживании и устойчивостью к износу.

Mercedes 722.6

5-ступенчатый автомат стал легендой в начале 2000-х. Его устанавливали на мощные E-, S-, ML-классы, а также на некоторые модели Chrysler и Jeep. Эта трансмиссия выдерживает огромные пробеги, отличается плавностью работы и надежностью даже с мощными двигателями V8. Известны случаи, когда эта АКПП преодолевала 700 000-800 000 км без капитального ремонта.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
