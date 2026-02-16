ТОП-10 вживаних кросоверів у 2026 році: перелік моделей з вічним ресурсом

Toyota Land Cruiser Prado 120 series. Фото: infocar.ua

Ринок вживаного транспорту пропонує обмежену кількість моделей, здатних витримувати багаторічні навантаження без критичних поломок основних вузлів. Експерт проаналізував досвід експлуатації популярних кросоверів та визначив лідерів за витривалістю двигунів, трансмісій і стійкістю кузовів до корозії.

Про це йдеться на YouTube-каналі "Юра Горячий".

Реклама

Читайте також:

Доступна надійність

Honda CR-V третього покоління відкриває перелік із привабливим цінником від 10 000 доларів за бензинові версії у належному стані. Якщо йдеться про витривалий дизель на автоматичній трансмісії, вартість може сягати 13 000–14 000 доларів. Вища ціна виправдана здатністю машини долати понад 400 000 км без критичних поломок електрики чи механіки.

Рестайлінговий Renault Koleos пропонує одну з найкращих пропозицій за співвідношенням ціни та якості, маючи надзвичайно стійкий до корозії кузов. Mitsubishi Outlander третього покоління з простим атмосферним двигуном 2.4 обійдеться покупцеві орієнтовно в 15 000–17 000 доларів. За словами експерта, ці авто при вчасному сервісі проходять 400 000 км без ремонту силових агрегатів, що робить їхні преміальні властивості доступними для широкого кола водіїв.

Ікони витривалості

Volkswagen Touareg другого покоління 2014-2015 років випуску з дизельним мотором 3.0 утримує цінову планку на рівні 22 000–25 000 доларів. Попри складність певних вузлів, серце машини вважається дуже надійним і здатним на пробіги понад 500 000 км. Аналогічну суму доведеться викласти за рестайлінгову Toyota RAV4 четвертого покоління, яка майже не втрачає в ціні з роками.

Subaru Outback п'ятої генерації виділяється надійною системою повного приводу та ресурсним варіатором, що є рідкістю для сучасного ринку. Honda CR-V четвертого покоління орієнтує покупців на бюджет близько 20 000 доларів, пропонуючи перевірені часом бензинові двигуни 2.4 та дизелі 2.2. Надійність цих моделей підтверджується досвідом тисяч власників.

Також читайте:

Експерт назвав вживані автомобілі з прихованими проблемами

Вживані авто з невбиваними коробками передач

Абсолютні чемпіони

Lexus RX у модифікаціях 270 та 350 2013–2015 років залишається одним з найдорожчих у сегменті з ціною 20 000–25 000 доларів. Висока вартість зумовлена поєднанням атмосферних двигунів зі сталевим ресурсом та якісних матеріалів оздоблення. Volvo XC90 першої генерації пізніх років виробництва також оцінюється понад 20 000 доларів, позаяк вважається іконою міцності та безпеки.

Очолює рейтинг позашляховик Toyota Land Cruiser Prado третього покоління, який став справжнім ідолом витривалості та прикладом невбиваного авто. Завдяки безпроблемній електриці та міцній конструкції він здатен експлуатуватися вічно за умови належного догляду. Запас міцності двигунів та ходової частини у нього майже безмежний.