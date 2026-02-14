Вживані авто з секретом: які популярні моделі часто мають приховані дефекти

BMW 3 Series (E90) 2008 року. Фото: infocar.ua

Вибір вживаного автомобіля часто нагадує лотерею, де шанси на виграш стрімко падають при розгляді певних моделей. Деякі популярні машини настільки часто мають приховані проблеми, що знайти гідний варіант серед сотень оголошень стає справжнім викликом навіть для професіоналів.

Про це йдеться на YouTube-каналі "Юра Горячий".

Реклама

Читайте також:

Вичерпаний ресурс

Перше місце в антирейтингу посідає BMW 5 Series E60. Ці автомобілі створювалися для активного водіння, тому знайти екземпляр, який не піддавався екстремальним навантаженням, практично неможливо. Постійні модернізації потужності, чіп-тюнінг та агресивні старти призводять до того, що більшість пропозицій на ринку перебувають у критичному технічному стані.

Схожа ситуація спостерігається і з молодшим поколінням BMW 5 Series F10. Попри привабливу ціну, що зрівнялася з вартістю бюджетних іномарок, ці машини часто мають перегріті коробки передач та розтягнуті ланцюги ГРМ. Експерт наголошує, що з 20 випадкових варіантів лише один може виявитися придатним для подальшої експлуатації.

Сюрпризи на ринку

Toyota Camry у 40-му кузові довгий час вважалася еталоном витривалості, що зіграло з нею злий жарт. Через величезний запас міцності власники викатують ці машини до пробігів 400 000 км і більше, продаючи їх лише тоді, коли двигун починає споживати мастило, а коробка передач — буксувати. Велика кількість власників у технічному паспорті часто свідчить про спроби позбутися проблемного авто.

Ще одним неочевидним ризиком є Peugeot 508, який часто потрапляє в Україну з аукціонів битих машин у Великій Британії, де кермо в машинах розташовано праворуч. Купівля такого авто загрожує проблемами з перекинутим ліворуч кермом та неякісною проводкою. До того ж вартість окремих запчастин, наприклад, трапеція двірників, може сягати 700 доларів, що стає неприємним сюрпризом для нового власника.

Також читайте:

Найбільш недооцінені вживані авто в Україні

Названо найкращий дешевий кросовер з пробігом

Масові пробіги

Volkswagen Passat B7 залишається лідером запитів серед покупців дизельних універсалів, проте саме це робить його вразливим. Більшість таких машин привозять з Європи, де вони працювали у корпоративних парках чи таксі з річними пробігами понад 40 000 км. Знайти Passat 2013 року з реальним пробігом менш як 350 000 км вкрай важко, попри цифри на одометрі. Окрім технічного зносу двигунів та форсунок, ці моделі схильні до корозії кузова, що дісталася їм у спадок від попереднього покоління.

Експерт застерігає від поспішних покупок та радить проводити максимально ретельну перевірку на СТО перед оформленням угоди. Це дозволить уникнути непередбачуваних витрат у тисячі доларів на капітальний ремонт одразу після придбання.