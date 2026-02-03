Пʼять кращих недооцінених авто з пробігом в Україні у 2026 році

Lincoln MKZ 2020 року. Фото: caranddriver.com

Ринок вживаних автомобілів в Україні переповнений типовими пропозиціями, проте існують неочевидні варіанти з преміальним оснащенням. Вибір таких моделей дозволяє отримати надійність, кращу шумоізоляцію та матеріали салону за бюджетну ціну без переплати за надмірну популярність бренду.

Бюджетний преміум

Lincoln MKZ є преміальним аналогом відомої моделі Ford Fusion, проте відрізняється значно якіснішою збіркою та матеріалами. Автомобіль оснащується перевіреним двигуном EcoBoost об’ємом 2 л, ресурс якого за умови належного сервісу становить 300 000–350 000 км. Гібридні версії цієї моделі демонструють високу економічність та надійність трансмісії. Попри високу вартість адаптивних амортизаторів, що становить близько 15 000–18 000 грн за одиницю, вони мають тривалий термін експлуатації до 200 000 км. Живий екземпляр у рестайлінговому кузові можна придбати в межах 15 000–16 000 доларів.

Acura ILX є ще одним недооціненим представником преміумсегменту від підрозділу Honda. Моделі 2017–2018 років випуску з пробігом до 100 000 км коштують приблизно 13 000–14 000 доларів. Автомобіль отримав надійний бензиновий двигун 2,4 л та автоматичну коробку передач. Головними перевагами моделі є агресивний дизайн, якісна оптика вже у базовій комплектації та відмінна керованість на дорогах різної якості.

Кросовери та гібриди

Mazda CX-9 другого покоління часто залишається в тіні молодшої моделі CX-5, хоча пропонує набагато більше простору та комфорту за схожу ціну. Бюджет 18 000–20 000 доларів дозволяє обрати величезний кросовер з турбодвигуном 2,5 л, потужності якого цілком достатньо для динамічної їзди. Силовий агрегат здатний подолати понад 300 000 км при використанні якісного пального та оливи. Класичний 6-ступеневий автомат Aisin вважається одним з найнадійніших у своєму класі.

Honda Clarity привертає увагу технологічністю та низькою витратою пального завдяки гібридній установці з двигуном 1,5 л. Попри неоднозначний дизайн задніх колісних арок, автомобіль вражає м’якістю підвіски та просторим салоном. Машина має багате оснащення та забезпечує чудову оглядовість. Використання електричної тяги дозволяє досягти мінімальних показників споживання палива у міському циклі.

Британський люкс

Jaguar XF займає особливе місце у рейтингу завдяки своєму унікальному зовнішньому вигляду, який залишатиметься актуальним ще багато років. Найбільш вдалим вибором для цієї моделі є дизельний двигун 2,2 л, що має ланцюговий привід та ресурс понад 400 000 км. У парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою ZF цей тандем забезпечує відмінну динаміку та надійність. Ціна на доглянуті варіанти коливається від 13 000 до 15 000 доларів. Преміальний інтер’єр з висувними дефлекторами вентиляції та якісна шумоізоляція створюють відчуття дорогого автомобіля навіть при помірній вартості купівлі.