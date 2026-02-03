Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найбільш недооцінені вживані авто в Україні

Найбільш недооцінені вживані авто в Україні

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 17:40
Пʼять кращих недооцінених авто з пробігом в Україні у 2026 році
Lincoln MKZ 2020 року. Фото: caranddriver.com

Ринок вживаних автомобілів в Україні переповнений типовими пропозиціями, проте існують неочевидні варіанти з преміальним оснащенням. Вибір таких моделей дозволяє отримати надійність, кращу шумоізоляцію та матеріали салону за бюджетну ціну без переплати за надмірну популярність бренду.

Про це йдеться на YouTube-каналі "Юра Горячий".

Реклама
Читайте також:

Бюджетний преміум

Lincoln MKZ є преміальним аналогом відомої моделі Ford Fusion, проте відрізняється значно якіснішою збіркою та матеріалами. Автомобіль оснащується перевіреним двигуном EcoBoost об’ємом 2 л, ресурс якого за умови належного сервісу становить 300 000–350 000 км. Гібридні версії цієї моделі демонструють високу економічність та надійність трансмісії. Попри високу вартість адаптивних амортизаторів, що становить близько 15 000–18 000 грн за одиницю, вони мають тривалий термін експлуатації до 200 000 км. Живий екземпляр у рестайлінговому кузові можна придбати в межах 15 000–16 000 доларів.

Acura ILX є ще одним недооціненим представником преміумсегменту від підрозділу Honda. Моделі 2017–2018 років випуску з пробігом до 100 000 км коштують приблизно 13 000–14 000 доларів. Автомобіль отримав надійний бензиновий двигун 2,4 л та автоматичну коробку передач. Головними перевагами моделі є агресивний дизайн, якісна оптика вже у базовій комплектації та відмінна керованість на дорогах різної якості.

Кросовери та гібриди

Mazda CX-9 другого покоління часто залишається в тіні молодшої моделі CX-5, хоча пропонує набагато більше простору та комфорту за схожу ціну. Бюджет 18 000–20 000 доларів дозволяє обрати величезний кросовер з турбодвигуном 2,5 л, потужності якого цілком достатньо для динамічної їзди. Силовий агрегат здатний подолати понад 300 000 км при використанні якісного пального та оливи. Класичний 6-ступеневий автомат Aisin вважається одним з найнадійніших у своєму класі.

Honda Clarity привертає увагу технологічністю та низькою витратою пального завдяки гібридній установці з двигуном 1,5 л. Попри неоднозначний дизайн задніх колісних арок, автомобіль вражає м’якістю підвіски та просторим салоном. Машина має багате оснащення та забезпечує чудову оглядовість. Використання електричної тяги дозволяє досягти мінімальних показників споживання палива у міському циклі.

Також читайте:

Названо найкращий дешевий кросовер з пробігом

Три гібридні авто з пробігом, яких механіки радять уникати

Британський люкс

Jaguar XF займає особливе місце у рейтингу завдяки своєму унікальному зовнішньому вигляду, який залишатиметься актуальним ще багато років. Найбільш вдалим вибором для цієї моделі є дизельний двигун 2,2 л, що має ланцюговий привід та ресурс понад 400 000 км. У парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою ZF цей тандем забезпечує відмінну динаміку та надійність. Ціна на доглянуті варіанти коливається від 13 000 до 15 000 доларів. Преміальний інтер’єр з висувними дефлекторами вентиляції та якісна шумоізоляція створюють відчуття дорогого автомобіля навіть при помірній вартості купівлі.

рейтинг авто поради автомобіль Jaguar Honda вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації