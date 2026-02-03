Видео
Видео

Самые недооцененные подержанные авто в Украине

Самые недооцененные подержанные авто в Украине


Дата публикации 3 февраля 2026 17:40
Пять лучших недооцененных авто с пробегом в Украине в 2026 году
Lincoln MKZ 2020 года. Фото: caranddriver.com

Рынок подержанных автомобилей в Украине переполнен типовыми предложениями, однако существуют неочевидные варианты с премиальным оснащением. Выбор таких моделей позволяет получить надежность, лучшую шумоизоляцию и материалы салона за бюджетную цену без переплаты за чрезмерную популярность бренда.

Об этом говорится на YouTube-канале "Юра Горячий".

Читайте также:

Бюджетный премиум

Lincoln MKZ является премиальным аналогом известной модели Ford Fusion, однако отличается значительно более качественной сборкой и материалами. Автомобиль оснащается проверенным двигателем EcoBoost объемом 2 л, ресурс которого при условии надлежащего сервиса составляет 300 000-350 000 км. Гибридные версии этой модели демонстрируют высокую экономичность и надежность трансмиссии. Несмотря на высокую стоимость адаптивных амортизаторов, которая составляет около 15 000-18 000 грн за единицу, они имеют длительный срок эксплуатации до 200 000 км. Живой экземпляр в рестайлинговом кузове можно приобрести в пределах 15 000-16 000 долларов.

Acura ILX является еще одним недооцененным представителем премиум-сегмента от подразделения Honda. Модели 2017-2018 годов выпуска с пробегом до 100 000 км стоят примерно 13 000-14 000 долларов. Автомобиль получил надежный бензиновый двигатель 2,4 л и автоматическую коробку передач. Главными преимуществами модели является агрессивный дизайн, качественная оптика уже в базовой комплектации и отличная управляемость на дорогах разного качества.

Кроссоверы и гибриды

Mazda CX-9 второго поколения часто остается в тени младшей модели CX-5, хотя предлагает гораздо больше пространства и комфорта за похожую цену. Бюджет 18 000-20 000 долларов позволяет выбрать огромный кроссовер с турбодвигателем 2,5 л, мощности которого вполне достаточно для динамичной езды. Силовой агрегат способен преодолеть более 300 000 км при использовании качественного топлива и масла. Классический 6-ступенчатый автомат Aisin считается одним из самых надежных в своем классе.

Honda Clarity привлекает внимание технологичностью и низким расходом топлива благодаря гибридной установке с двигателем 1,5 л. Несмотря на неоднозначный дизайн задних колесных арок, автомобиль поражает мягкостью подвески и просторным салоном. Машина имеет богатое оснащение и обеспечивает отличную обзорность. Использование электрической тяги позволяет достичь минимальных показателей потребления топлива в городском цикле.

Также читайте:

Назван лучший дешевый кроссовер с пробегом

Три гибридные авто с пробегом, которых механики советуют избегать

Британский люкс

Jaguar XF занимает особое место в рейтинге благодаря своему уникальному внешнему виду, который будет оставаться актуальным еще много лет. Наиболее удачным выбором для этой модели является дизельный двигатель 2,2 л, имеющий цепной привод и ресурс более 400 000 км. В паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой ZF этот тандем обеспечивает отличную динамику и надежность. Цена на ухоженные варианты колеблется от 13 000 до 15 000 долларов. Премиальный интерьер с выдвижными дефлекторами вентиляции и качественная шумоизоляция создают ощущение дорогого автомобиля даже при умеренной стоимости покупки.

рейтинг авто советы автомобиль Jaguar Honda подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
