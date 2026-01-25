Три подержанных гибридных авто, которые могут стать финансовой ловушкой

Ford Escape Hybrid 2011 года. Фото: zamaxauto.com

Большой выбор гибридных автомобилей на вторичном рынке часто затрудняет процесс покупки надежного транспортного средства. Автомобильные эксперты указывают на конкретные модели, которые из-за технических недостатков могут нанести значительный ущерб бюджету владельца.

Ford Escape Hybrid (2005-2012)

Этот кроссовер считается привлекательным вариантом благодаря просторному багажному отделению и хорошим показателям топливной экономичности. Однако механик Матео с десятилетним опытом работы предостерегает, что машины этих лет выпуска имеют слабую гибридную батарею, которая часто требует полной замены.

"Замена аккумуляторов может стоить до 5000 долларов, а иногда даже больше, что превышает стоимость некоторых старых моделей сегодня", — отмечает Матео.

Chevrolet Malibu Hybrid (2016-2019)

Chevrolet Malibu Hybrid 2018 года. Фото: caranddriver.com

Данная модель предлагает неплохую эффективность, но владельцы сталкиваются с серьезными трудностями во время эксплуатации. Эксперт объясняет, что проблема заключается в низкой цене перепродажи и ограниченной поддержке технического обслуживания. Так как концерн GM не уделил развитию гибридов столько внимания, как Toyota или Honda, найти квалифицированных мастеров для этой машины достаточно сложно.

Chrysler Pacifica Hybrid (2017-2025)

Chrysler Pacifica Hybrid 2019 года. Фото: greencarreports.com

Этот минивэн остается проблемным в плане обслуживания на протяжении почти десяти лет. Автомобиль неоднократно становился объектом сервисных кампаний из-за дефектов силовой установки. Некоторые владельцы жалуются на внезапную остановку двигателя и проблемы с процессом зарядки.

"Pacifica Hybrid имела многочисленные отзывы, связанные с ее аккумулятором и электрической системой", — заключает Матео.

