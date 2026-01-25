Відео
Три гібридні авто з пробігом, яких механіки радять уникати

Три гібридні авто з пробігом, яких механіки радять уникати

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 17:54
Три вживані гібридні авто, які можуть стати фінансовою пасткою
Ford Escape Hybrid 2011 року. Фото: zamaxauto.com

Великий вибір гібридних автомобілів на вторинному ринку часто ускладнює процес купівлі надійного транспортного засобу. Автомобільні експерти вказують на конкретні моделі, які через технічні недоліки можуть завдати значних збитків бюджету власника.

Про це написав GOBankingRates.

Ford Escape Hybrid (2005–2012)

Цей кросовер вважається привабливим варіантом завдяки просторому багажному відділенню та хорошим показникам паливної економічності. Проте механік Матео із десятирічним досвідом роботи застерігає, що машини цих років випуску мають слабку гібридну батарею, яка часто потребує повної заміни.

"Заміна акумуляторів може коштувати до 5000 доларів, а іноді навіть більше, що перевищує вартість деяких старих моделей сьогодні", — зазначає Матео.

Названі два суттєві недоліки гібридної Toyota Corolla Cross

Гібридні автомобілі, які проїздять понад 20 років без проблем

Chevrolet Malibu Hybrid (2016–2019)


Chevrolet Malibu Hybrid 2018 року. Фото: caranddriver.com

Дана модель пропонує непогану ефективність, але власники стикаються з серйозними труднощами під час експлуатації. Експерт пояснює, що проблема полягає у низькій ціні перепродажу та обмеженій підтримці технічного обслуговування. Позаяк концерн GM не приділив розвитку гібридів стільки уваги, як Toyota або Honda, знайти кваліфікованих майстрів для цієї автівки досить складно.

Chrysler Pacifica Hybrid (2017–2025)


Chrysler Pacifica Hybrid 2019 року. Фото: greencarreports.com

Цей мінівен залишається проблемним у плані обслуговування протягом майже десяти років. Автомобіль неодноразово ставав об’єктом сервісних кампаній через дефекти силової установки. Деякі власники скаржаться на раптову зупинку двигуна та проблеми з процесом заряджання.

"Pacifica Hybrid мала численні відкликання, пов’язані з її акумулятором та електричною системою", — підсумовує Матео.

ремонт авто Ford проблеми поради автомобіль гібрид вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
