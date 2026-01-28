Видео
Назван лучший дешевый кроссовер с пробегом

Назван лучший дешевый кроссовер с пробегом

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 20:40
Лучший бюджетный кроссовер с пробегом
Белый Kia Sportage 2016 года. Фото: carmagazine.co.uk

Поиск надежного семейного автомобиля за умеренные средства часто становится сложной задачей для водителей. Специалисты автомобильного рынка определили Kia Sportage как оптимальный вариант среди подержанных кроссоверов.

Об этом написал Express.

Выгодное предложение

Известный британский автоэксперт Люк Чиллингсворт подчеркивает, что стоимость новых экземпляров этой модели составляет около 35 500 долларов однако на онлайн площадках цены на авто с пробегом опускаются ниже 13 000 долларов.

Несмотря на доступность автомобиль имеет современный экстерьер и качественный интерьер с большими изогнутыми дисплеями и системами помощи водителю. Четвертое поколение модели (2015-2021) получило признание за щедрое оснащение даже в стандартных комплектациях.

Салон кроссовера отличается просторностью а объем багажника в обычном состоянии составляет 591 л. Если сложить задние сиденья полезное пространство увеличивается до 1780 л. Гибридные версии демонстрируют высокую топливную экономичность а плагин-гибрид способен развивать скорость до 191 км/ч и ускоряться до 100 км/ч за 7,9 с.

Распространенные проблемы подержанных кроссоверов Kia Sportage

Три гибридные авто с пробегом, которых механики советуют избегать

Безопасность и надежность

Одним из главных преимуществ модели является высокий уровень защиты пассажиров подтвержденный пятизвездочным рейтингом Euro NCAP. Производитель предоставляет семилетнюю гарантию на новые машины поэтому даже подержанные варианты часто остаются под официальной защитой.

Эксперты Carwow отмечают, что такая длительная гарантия свидетельствует о тщательном уходе за автомобилями со стороны предыдущих владельцев. "Kia Sportage это покупка по расчету, в которой нет ничего плохого, потому что модель имеет множество преимуществ", — подчеркивают специалисты.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
