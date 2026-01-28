Відео
Головна Авто Названо найкращий дешевий кросовер з пробігом

Названо найкращий дешевий кросовер з пробігом

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 20:40
Найкращий бюджетний кросовер з пробігом
Білий Kia Sportage 2016 року. Фото: carmagazine.co.uk

Пошук надійного сімейного автомобіля за помірні кошти часто стає складним завданням для водіїв. Фахівці автомобільного ринку визначили Kia Sportage як оптимальний варіант серед вживаних кросоверів.

Про це написав Express.

Відомий британський автоексперт Люк  Чіллінгсворт підкреслює, що вартість нових екземплярів цієї моделі становить близько 35 500 доларів проте на онлайн майданчиках ціни на авто з пробігом опускаються нижче 13 000 доларів.

Попри доступність автомобіль має сучасний екстер’єр та якісний інтер’єр з великими вигнутими дисплеями та системами допомоги водію. Четверте покоління моделі (2015-2021) отримало визнання за щедре оснащення навіть у стандартних комплектаціях.

Салон кросовера вирізняється просторістю а об’єм багажника у звичайному стані становить 591 л. Якщо скласти задні сидіння корисний простір збільшується до 1780 л. Гібридні версії демонструють високу паливну економічність а плагін-гібрид здатний розвивати швидкість до 191 км/год та прискорюватися до 100 км/год за 7,9 с.

Безпека та надійність

Однією з головних переваг моделі є високий рівень захисту пасажирів підтверджений п’ятизірковим рейтингом Euro NCAP. Виробник надає семирічну гарантію на нові машини тому навіть вживані варіанти часто залишаються під офіційним захистом.

Експерти Carwow зазначають що така тривала гарантія свідчить про ретельний догляд за автомобілями з боку попередніх власників. "Kia Sportage це покупка за розрахунком, у якій немає нічого поганого, бо модель має безліч переваг", — підкреслюють фахівці.

авто поради ціни автомобіль продаж авто вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
