Подержанные авто с секретом: какие популярные модели часто имеют скрытые дефекты

BMW 3 Series (E90) 2008 года. Фото: infocar.ua

Выбор подержанного автомобиля часто напоминает лотерею, где шансы на выигрыш стремительно падают при рассмотрении определенных моделей. Некоторые популярные машины настолько часто имеют скрытые проблемы, что найти достойный вариант среди сотен объявлений становится настоящим вызовом даже для профессионалов.

Об этом говорится на YouTube-канале "Юра Горячий".

Реклама

Читайте также:

Исчерпанный ресурс

Первое место в антирейтинге занимает BMW 5 Series E60. Эти автомобили создавались для активного вождения, поэтому найти экземпляр, который не подвергался экстремальным нагрузкам, практически невозможно. Постоянные модернизации мощности, чип-тюнинг и агрессивные старты приводят к тому, что большинство предложений на рынке находятся в критическом техническом состоянии.

Похожая ситуация наблюдается и с младшим поколением BMW 5 Series F10. Несмотря на привлекательную цену, которая сравнялась со стоимостью бюджетных иномарок, эти машины часто имеют перегретые коробки передач и растянутые цепи ГРМ. Эксперт отмечает, что из 20 случайных вариантов только один может оказаться пригодным для дальнейшей эксплуатации.

Сюрпризы на рынке

Toyota Camry в 40-м кузове долгое время считалась эталоном выносливости, что сыграло с ней злую шутку. Из-за огромного запаса прочности владельцы выкатывают эти машины до пробегов 400 000 км и более, продавая их лишь тогда, когда двигатель начинает потреблять масло, а коробка передач — буксовать. Большое количество владельцев в техническом паспорте часто свидетельствует о попытках избавиться от проблемного авто.

Еще одним неочевидным риском является Peugeot 508, который часто попадает в Украину с аукционов битых машин в Великобритании, где руль в машинах расположен справа. Покупка такого авто чревата проблемами с перевернутым налево рулем и некачественной проводкой. К тому же стоимость отдельных запчастей, например, трапеция дворников, может достигать 700 долларов, что становится неприятным сюрпризом для нового владельца.

Также читайте:

Самые недооцененные подержанные авто в Украине

Назван самый лучший дешевый кроссовер с пробегом

Массовые пробеги

Volkswagen Passat B7 остается лидером запросов среди покупателей дизельных универсалов, однако именно это делает его уязвимым. Большинство таких машин привозят из Европы, где они работали в корпоративных парках или такси с годовыми пробегами более 40 000 км. Найти Passat 2013 года с реальным пробегом менее 350 000 км крайне трудно, несмотря на цифры на одометре. Кроме технического износа двигателей и форсунок, эти модели подвержены коррозии кузова, доставшейся им в наследство от предыдущего поколения.

Эксперт предостерегает от поспешных покупок и советует проводить максимально тщательную проверку на СТО перед оформлением сделки. Это позволит избежать непредвиденных расходов в тысячи долларов на капитальный ремонт сразу после приобретения.