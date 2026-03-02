Самые надежные современные двигатели для подержанных машин: рейтинг эксперта

Кроссовер Volkswagen Touareg 2018 года. Фото: autoexpress.co.uk

Выбор надежной подержанной техники в значительной степени зависит от потенциального ресурса ее силовой установки. Специалист проанализировал современный рынок и выделил лучшие двигатели, способные служить владельцам долгие годы без капитального ремонта.

Об этом говорится на YouTube-канале "Юра Горячий".

Японские лидеры

Mitsubishi Outlander третьего поколения открывает перечень благодаря проверенным бензиновым установкам объемом 2, 2,4 и 3 л. Эти конструкции при условии качественного обслуживания имеют ресурс более 400 000 км. Подвеска таких машин также отличается выносливостью на сложных дорогах, а стоимость сервиса остается доступной.

Mazda с технологией Skyactiv объемом 2,5 л доказала свою надежность вопреки первоначальным опасениям критиков. Атмосферные и турбированные версии на моделях CX-5 или Mazda 6 часто преодолевают отметку в 300 000 км. Простота классического автомата и отсутствие сложных электронных систем делают эти машины выгодным приобретением на вторичном рынке.

Toyota с мотором 2,5 л продолжает удерживать позиции благодаря постоянному совершенствованию проверенных временем решений. В моделях Camry и RAV4 инженеры сосредоточились на долговечности датчиков и навесного оборудования. Несмотря на консервативные материалы салона, механическая часть остается одной из самых прочных в мире.

Honda с бензиновым двигателем 2,.4 л и дизелями 2,2 или 1,6 л также подтверждает репутацию производителя надежных машин. Прямой впрыск топлива в новых версиях не повлиял на ресурс, который составляет около 350 000 км. Приоритетом компании остается механическая выносливость, что позволяет технике уверенно работать даже после смены нескольких владельцев.

Триумф дизелей

Двухлитровый дизель от концерна Volkswagen остается эталоном для многих благодаря балансу динамики и экономичности. На современных моделях Passat B8 или Tiguan этот агрегат при стандартном уходе гарантированно проходит 400 000 км. Проблемы с экологическими системами могут возникнуть только после значительных пробегов, что не умаляет общей выносливости.

Французские разработки Peugeot и Citroen с двигателем 2.0 HDI после 2019 года выпуска также вошли в перечень фаворитов. Сочетание надежного дизеля с 8-ступенчатым японским автоматом Aisin обеспечивает комфортную и беспроблемную эксплуатацию. Кузов этих машин обладает высокой устойчивостью к коррозии, что делает их привлекательными для длительного использования.

Выносливый премиум

Первое место рейтинга занял трехлитровый дизель V6 от Volkswagen, который устанавливают на Touareg и Audi Q7. Эта модернизированная силовая установка считается легендарной благодаря ресурсу, который при должном уходе превышает 500 000 км. Мощность и ликвидность на рынке делают такой выбор наиболее рациональным для ценителей больших кроссоверов.

Volvo после 2017 года исправила недостатки своих двухлитровых бензиновых и дизельных агрегатов. Теперь они демонстрируют пробеги более 300 000 км без серьезных вмешательств. Стоимость обслуживания газораспределительного механизма для таких систем составляет примерно 200 долларов, что является приемлемым показателем для этого сегмента.