Найнадійніші сучасні двигуни для вживаних машин: рейтинг експерта

Кросовер Volkswagen Touareg 2018 року. Фото: autoexpress.co.uk

Вибір надійної вживаної техніки значною мірою залежить від потенційного ресурсу її силової установки. Спеціаліст проаналізував сучасний ринок і виділив найкращі двигуни, здатні служити власникам довгі роки без капітального ремонту.

Японські лідери

Mitsubishi Outlander третього покоління відкриває перелік завдяки перевіреним бензиновим установкам об’ємом 2, 2,4 та 3 л. Ці конструкції за умови якісного обслуговування мають ресурс понад 400 000 км. Підвіска таких машин також відрізняється витривалістю на складних дорогах, а вартість сервісу залишається доступною.

Mazda з технологією Skyactiv об’ємом 2,5 л довела свою надійність всупереч початковим побоюванням критиків. Атмосферні та турбовані версії на моделях CX-5 чи Mazda 6 часто долають позначку у 300 000 км. Простота класичного автомата та відсутність складних електронних систем роблять ці машини вигідним придбанням на вторинному ринку.

Toyota з мотором 2,5 л продовжує утримувати позиції завдяки постійному вдосконаленню перевірених часом рішень. У моделях Camry та RAV4 інженери зосередилися на довговічності датчиків та навісного обладнання. Попри консервативні матеріали салону, механічна частина залишається однією з найміцніших у світі.

Honda з бензиновим двигуном 2,.4 л та дизелями 2,2 чи 1,6 л також підтверджує репутацію виробника надійних машин. Пряме вприскування палива у новіших версіях не вплинуло на ресурс, який становить близько 350 000 км. Пріоритетом компанії залишається механічна витривалість, що дозволяє техніці впевнено працювати навіть після зміни кількох власників.

Тріумф дизелів

Дволітровий дизель від концерну Volkswagen залишається еталоном для багатьох завдяки балансу динаміки та економічності. На сучасних моделях Passat B8 чи Tiguan цей агрегат за умови стандартного догляду гарантовано проходить 400 000 км. Проблеми з екологічними системами можуть виникнути лише після значних пробігів, що не применшує загальної витривалості.

Французькі розробки Peugeot та Citroen з двигуном 2.0 HDI після 2019 року випуску також увійшли до переліку фаворитів. Поєднання надійного дизеля з 8-ступеневим японським автоматом Aisin забезпечує комфортну та безпроблемну експлуатацію. Кузов цих машин має високу стійкість до корозії, що робить їх привабливими для тривалого використання.

Витривалий преміум

Перше місце рейтингу посів трилітровий дизель V6 від Volkswagen, який встановлюють на Touareg та Audi Q7. Ця модернізована силова установка вважається легендарною завдяки ресурсу, що при належному догляді перевищує 500 000 км. Потужність та ліквідність на ринку роблять такий вибір найбільш раціональним для поціновувачів великих кросоверів.

Volvo після 2017 року виправила недоліки своїх дволітрових бензинових та дизельних агрегатів. Тепер вони демонструють пробіги понад 300 000 км без серйозних втручань. Вартість обслуговування газорозподільного механізму для таких систем становить приблизно 200 доларів, що є прийнятним показником для цього сегмента.