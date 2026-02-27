Відео
Двигуни Volkswagen, від яких варто триматися якомога далі

Дата публікації: 27 лютого 2026 13:50
Найбільш проблемні двигуни Volkswagen, які спустошують гаманець власника
Скандальний дизель Volkswagen EA189. Фото: wikimedia.org

Німецький концерн Volkswagen випустив чимало легендарних моделей, проте далеко не всі двигуни бренду виявилися вдалими. Певні агрегати здатні перетворити експлуатацію транспортного засобу на постійний процес ремонту та призвести до величезних грошових втрат.

Про це написав Slash Gear.

Екзотичний W8

Цей рідкісний 8-циліндровий двигун встановлювали виключно на модель Passat W8. Попри амбітну інженерну концепцію агрегат виявився надзвичайно складним та дорогим у щоденному використанні. Власники стикаються з постійними проблемами у роботі системи запалювання та складністю обслуговування внутрішніх компонентів циліндрів. Ремонтні роботи нерідко потребують лише заводських умов, а витрати на підтримання машини у робочому стані протягом року можуть перевищити 8000 доларів.

Скандальний EA189

Дизельний агрегат EA189 став причиною масштабного скандалу "Дизельгейт" через маніпуляції з показниками шкідливих викидів. Цей мотор можна знайти під капотом популярних моделей Jetta, Golf, Beetle, а також багатьох автомобілів марки Audi. Після проведення сервісних кампаній з оновлення програмного забезпечення чимало водіїв повідомили про втрату потужності та появу вібрацій. Такі симптоми роблять купівлю вживаного авто з цим мотором ризикованою справою через потенційно високу вартість майбутніх ремонтів паливної системи.

Опозитний Wasserboxer

Силові установки серії Wasserboxer з водяним охолодженням використовували у класичних фургонах Transporter T2 Vanagon. Основні труднощі з цими двигунами виникають через значний вік агрегатів та великі пробіги які накопичилися за десятиліття. Найпоширенішими дефектами є протікання прокладок головки блоку та витоки охолоджувальної рідини. Для тривалих подорожей без зайвих хвилювань краще віддати перевагу новішим модифікаціям фургонів, позаяк старі опозитні двигуни вимагають постійної уваги досвідчених механіків.

Слабкий EA111

Агрегат об'ємом 1,4 л з 16 клапанами активно пропонували для європейських покупців моделі Mk4 Golf. Двигун заслужив погану славу через вразливість ременя газорозподільного механізму та постійні витоки оливи. Через недостатню потужність силову установку доводиться експлуатувати на межі можливостей для підтримання динаміки у міському потоці. Це суттєво прискорює знос деталей та часто призводить до виходу з ладу прокладок головки блоку циліндрів у старих екземплярів.

Важкий W12

Унікальний 12-циліндровий двигун був гордістю флагманських седанів VW Phaeton, Audi A8 та Bentley Continental GT. Головна проблема цього гіганта полягає не у загальній надійності, а у вартості та складності будь-яких сервісних маніпуляцій. Більшість регламентних робіт вимагає повного вилучення двигуна з моторного відсіку що автоматично підіймає вартість послуг понад 10 000 доларів. Обмежена кількість спеціалістів здатних налаштувати такий складний механізм робить його утримання надто обтяжливим для власника на вторинному ринку.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
