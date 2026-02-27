Самые проблемные двигатели Volkswagen, которые опустошают кошелек владельца

Скандальный дизель Volkswagen EA189. Фото: wikimedia.org

Немецкий концерн Volkswagen выпустил немало легендарных моделей, однако далеко не все двигатели бренда оказались удачными. Определенные агрегаты способны превратить эксплуатацию транспортного средства в постоянный процесс ремонта и привести к огромным денежным потерям.



Экзотический W8

Этот редкий 8-цилиндровый двигатель устанавливался исключительно на модель Passat W8. Несмотря на амбициозную инженерную концепцию агрегат оказался чрезвычайно сложным и дорогим в ежедневном использовании. Владельцы сталкиваются с постоянными проблемами в работе системы зажигания и сложностью обслуживания внутренних компонентов цилиндров. Ремонтные работы нередко требуют только заводских условий, а расходы на поддержание машины в рабочем состоянии в течение года могут превысить 8000 долларов.

Скандальный EA189

Дизельный агрегат EA189 стал причиной масштабного скандала "Дизельгейт" из-за манипуляций с показателями вредных выбросов. Этот мотор можно найти под капотом популярных моделей Jetta, Golf, Beetle, а также многих автомобилей марки Audi. После проведения сервисных кампаний по обновлению программного обеспечения многие водители сообщили о потере мощности и появлении вибраций. Такие симптомы делают покупку подержанного авто с этим мотором рискованным делом из-за потенциально высокой стоимости будущих ремонтов топливной системы.

Оппозитный Wasserboxer

Силовые установки серии Wasserboxer с водяным охлаждением использовались в классических фургонах Transporter T2 Vanagon. Основные трудности с этими двигателями возникают из-за значительного возраста агрегатов и больших пробегов накопившихся за десятилетия. Самыми распространенными дефектами являются протечки прокладок головки блока и утечки охлаждающей жидкости. Для длительных путешествий без лишних волнений лучше отдать предпочтение более новым модификациям фургонов, поскольку старые оппозитные двигатели требуют постоянного внимания опытных механиков.

Слабый EA111

Агрегат объемом 1,4 л с 16 клапанами активно предлагали для европейских покупателей модели Mk4 Golf. Двигатель заслужил дурную славу из-за уязвимости ремня газораспределительного механизма и постоянных утечек масла. Из-за недостаточной мощности силовую установку приходится эксплуатировать на пределе возможностей для поддержания динамики в городском потоке. Это существенно ускоряет износ деталей и часто приводит к выходу из строя прокладок головки блока цилиндров у старых экземпляров.

Тяжелый W12

Уникальный 12-цилиндровый двигатель был гордостью флагманских седанов VW Phaeton, Audi A8 и Bentley Continental GT. Главная проблема этого гиганта заключается не в общей надежности, а в стоимости и сложности любых сервисных манипуляций. Большинство регламентных работ требует полного извлечения двигателя из моторного отсека, что автоматически поднимает стоимость услуг более 10 000 долларов. Ограниченное количество специалистов способных настроить такой сложный механизм делает его содержание слишком обременительным для владельца на вторичном рынке.