Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Подержанный Volkswagen Passat B8 — к каким ремонтам готовиться

Подержанный Volkswagen Passat B8 — к каким ремонтам готовиться

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 17:35
Подержанный Volkswagen Passat B8: каких проблем ожидать
Volkswagen Passat B8 2018 года. Фото: wah.ua

Volkswagen Passat B8 удерживает лидерство среди подержанных автомобилей своего класса благодаря проверенной временем надежности и высокому уровню комфорта. Несмотря на общую выносливость платформы MQB, на которой построена машина, потенциальным покупателям следует заранее оценить состояние трансмиссии и топливной системы при больших пробегах.

Об этом написал АвтоЦентр.

Реклама
Читайте также:

Актуальность модели

На украинском рынке стоимость Passat B8 обычно колеблется в пределах 15 000-17 000 долларов. В Европе экземпляры с пробегом более 300 000 км можно приобрести за 8 000-10 000 евро, тогда как машины с показателем 75 000-150 000 км оцениваются в 16 000-18 000 евро. Высокий спрос обусловлен универсальностью авто для семейного или бизнес использования.

Модель в кузове универсал предлагает багажник объемом 650 л, который при сложенных сиденьях увеличивается до 1750 л. Колесная база 2,79 м обеспечивает достаточно места для пассажиров высокого роста на заднем ряду. Качество материалов отделки и продуманное расположение элементов управления подтверждают премиальный статус бренда.

Специфика двигателей

Самым рациональным выбором среди бензиновых версий считается 1.8 TSI из-за умеренных расходов на содержание. Среди дизелей предпочтение стоит отдать варианту мощностью 190 л.с., так как 150-сильного двигателя может быть недостаточно для загруженного универсала. Дизельная версия остается очень экономичной, потребляя в городе около 6 л на 100 км.

Двигатель 2.0 TDI требует замены топливного фильтра каждые 14 000 км для обеспечения стабильной подачи дизтоплива. Масло в дизельных агрегатах специалисты рекомендуют обновлять каждые 6000 км. Особое внимание стоит уделить ремню ГРМ и роликам, ведь их обрыв приводит к дорогостоящему ремонту мотора, поэтому замену следует проводить каждые 80 000-100 000 км.

Также читайте:

Стоит ли купить подержанный Volkswagen Passat NMS из США

Авто с пробегом, которые опустошат кошелек владельца

Трансмиссия и охлаждение

Роботизированные коробки DSG на этой платформе избавились от предыдущих недостатков, однако требуют замены масла каждые 30 000-40 000 км. Двухмассовый маховик в версиях с механической коробкой стоит от 1000 долларов, а для DSG существуют неоригинальные аналоги по цене около 500 долларов. Также важно следить за чистотой трех радиаторов автомобиля, особенно при частых поездках на высоких скоростях.

Кузов и ходовая часть

Кузова Passat B8 демонстрируют превосходную устойчивость к ржавчине даже на экземплярах первых годов выпуска. Ходовая часть надежна, однако после пробега 200 000 км могут возникать люфты в сайлент-блоках и амортизаторах. Задняя многорычажная подвеска требует внимания к состоянию развальных болтов, которые могут подвергаться поверхностной коррозии из-за действия дорожных реагентов.

ремонт авто проблемы советы автомобиль Volkswagen подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации