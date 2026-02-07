Подержанный Volkswagen Passat B8: каких проблем ожидать

Volkswagen Passat B8 2018 года. Фото: wah.ua

Volkswagen Passat B8 удерживает лидерство среди подержанных автомобилей своего класса благодаря проверенной временем надежности и высокому уровню комфорта. Несмотря на общую выносливость платформы MQB, на которой построена машина, потенциальным покупателям следует заранее оценить состояние трансмиссии и топливной системы при больших пробегах.

Об этом написал АвтоЦентр.

Актуальность модели

На украинском рынке стоимость Passat B8 обычно колеблется в пределах 15 000-17 000 долларов. В Европе экземпляры с пробегом более 300 000 км можно приобрести за 8 000-10 000 евро, тогда как машины с показателем 75 000-150 000 км оцениваются в 16 000-18 000 евро. Высокий спрос обусловлен универсальностью авто для семейного или бизнес использования.

Модель в кузове универсал предлагает багажник объемом 650 л, который при сложенных сиденьях увеличивается до 1750 л. Колесная база 2,79 м обеспечивает достаточно места для пассажиров высокого роста на заднем ряду. Качество материалов отделки и продуманное расположение элементов управления подтверждают премиальный статус бренда.

Специфика двигателей

Самым рациональным выбором среди бензиновых версий считается 1.8 TSI из-за умеренных расходов на содержание. Среди дизелей предпочтение стоит отдать варианту мощностью 190 л.с., так как 150-сильного двигателя может быть недостаточно для загруженного универсала. Дизельная версия остается очень экономичной, потребляя в городе около 6 л на 100 км.

Двигатель 2.0 TDI требует замены топливного фильтра каждые 14 000 км для обеспечения стабильной подачи дизтоплива. Масло в дизельных агрегатах специалисты рекомендуют обновлять каждые 6000 км. Особое внимание стоит уделить ремню ГРМ и роликам, ведь их обрыв приводит к дорогостоящему ремонту мотора, поэтому замену следует проводить каждые 80 000-100 000 км.

Трансмиссия и охлаждение

Роботизированные коробки DSG на этой платформе избавились от предыдущих недостатков, однако требуют замены масла каждые 30 000-40 000 км. Двухмассовый маховик в версиях с механической коробкой стоит от 1000 долларов, а для DSG существуют неоригинальные аналоги по цене около 500 долларов. Также важно следить за чистотой трех радиаторов автомобиля, особенно при частых поездках на высоких скоростях.

Кузов и ходовая часть

Кузова Passat B8 демонстрируют превосходную устойчивость к ржавчине даже на экземплярах первых годов выпуска. Ходовая часть надежна, однако после пробега 200 000 км могут возникать люфты в сайлент-блоках и амортизаторах. Задняя многорычажная подвеска требует внимания к состоянию развальных болтов, которые могут подвергаться поверхностной коррозии из-за действия дорожных реагентов.