Подержанный Volkswagen Passat NMS из США: стоит ли купить

Volkswagen Passat NMS Фото: autoua.net

В 2025 году американская версия Volkswagen Passat (2011-2019) остается привлекательным вариантом благодаря просторному салону и надежным двигателям. Специалисты проанализировали особенности трех основных силовых агрегатов модели и посчитали стоимость ее приобретения в кредит.

Об этом написал АвтоЦентр.

Реклама

Читайте также:

Конструктивные особенности

Passat NMS (New Midsize Sedan) кардинально отличается от европейских аналогов. Модель, которую собирали непосредственно в США, базируется на модифицированной платформе PQ46. Инженеры сделали ставку на более простую и выносливую конструкцию:

передняя подвеска — классический McPherson, задняя — многорычажная (в отличие от полузависимой балки у Jetta);

салон предлагает значительно больше пространства, а архитектура интерьера напоминает европейскую версию B7.

В 2015 году модель прошла рестайлинг, получив более строгое лицо и современную оптику.

Также читайте:

Во что превратился Volkswagen Golf после 1 000 000 км пробега

Какая цена обслуживания подержанного Volkswagen Passat B7

Какой двигатель выбрать

2.5 (атмосферный, 5 цилиндров). Считается самым надежным и неприхотливым. Цепь ГРМ не растягивается и не шумит даже после 200 000 км пробега. Главный минус: в городе расход топлива достигает 11-12 л/100 км, на трассе — 7-8 л/100 км. Также двигатель часто становится заложником своей выносливости, ведь владельцы иногда пренебрегают качеством топлива, что приводит к проблемам с зажиганием.

Считается самым надежным и неприхотливым. Цепь ГРМ не растягивается и не шумит даже после 200 000 км пробега. Главный минус: в городе расход топлива достигает 11-12 л/100 км, на трассе — 7-8 л/100 км. Также двигатель часто становится заложником своей выносливости, ведь владельцы иногда пренебрегают качеством топлива, что приводит к проблемам с зажиганием. 1.8 TSI (турбированный). Обеспечивает лучшую динамику, но является более требовательным. Из-за прямого впрыска на впускных клапанах накапливается нагар, поэтому раз в 100 000 км рекомендуется чистка коллектора. Расход масла у ухоженного мотора составляет около 1 л между заменами. Установка ГБО возможна, но она дорогая (более 800 евро). При этом автомобиль все равно будет потреблять до 30% бензина для охлаждения форсунок.

Обеспечивает лучшую динамику, но является более требовательным. Из-за прямого впрыска на впускных клапанах накапливается нагар, поэтому раз в 100 000 км рекомендуется чистка коллектора. Расход масла у ухоженного мотора составляет около 1 л между заменами. Установка ГБО возможна, но она дорогая (более 800 евро). При этом автомобиль все равно будет потреблять до 30% бензина для охлаждения форсунок. 3.6 VR6 (атмосферный, 280 л.с.). Топовый агрегат с уникальной компактной головкой блока (угол развала цилиндров — 10,6 градуса). Эксперты называют его лучшим выбором: несмотря на большой объем, он имеет адекватный расход топлива, высокую надежность и обеспечивает хорошую динамику, разгоняясь до 100 км/ч за 6,5 с.

Важным преимуществом американца является использование классической 6-ступенчатой гидротрансформаторной АКПП Aisin в паре с мотором 2,5 л, которая считается более надежной, чем роботизированные коробки DSG, установленные на версии 1.8 TSI и 3.6 VR6.

Цена вопроса

В 2025 году стоимость живого экземпляра на рынке составляет в среднем 12 500 долларов. При покупке в кредит с первым взносом 5000 долларов ежемесячный платеж составит около 200 долларов, что делает этот бизнес-седан доступным для широкого круга водителей.