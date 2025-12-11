Вживаний Volkswagen Passat NMS зі США: чи варто купити

Чи варто купити вживаний Volkswagen Passat NMS зі США
У 2025 році американська версія Volkswagen Passat (2011-2019) залишається привабливим варіантом завдяки просторому салону та надійним двигунам. Фахівці проаналізували особливості трьох основних силових агрегатів моделі та порахували вартість її придбання в кредит.
Про це написав АвтоЦентр.
Конструктивні особливості
Passat NMS (New Midsize Sedan) кардинально відрізняється від європейських аналогів. Модель, яку збирали безпосередньо в США, базується на модифікованій платформі PQ46. Інженери зробили ставку на простішу та витривалішу конструкцію:
- передня підвіска — класичний McPherson, задня — багатоважільна (на відміну від напівзалежної балки у Jetta);
- салон пропонує значно більше простору, а архітектура інтер'єру нагадує європейську версію B7.
У 2015 році модель пройшла рестайлінг, отримавши більш суворе лице та сучасну оптику.
Також читайте:
На що перетворився Volkswagen Golf після 1 000 000 км пробігу
Яка ціна обслуговування вживаного Volkswagen Passat B7
Який двигун вибрати
- 2.5 (атмосферний, 5 циліндрів). Вважається найнадійнішим та невибагливим. Ланцюг ГРМ не розтягується та не шумить навіть після 200 000 км пробігу. Головний мінус: у місті витрата палива сягає 11–12 л/100 км, на трасі — 7–8 л/100 км. Також двигун часто стає заручником своєї витривалості, адже власники іноді нехтують якістю палива, що призводить до проблем із запалюванням.
- 1.8 TSI (турбований). Забезпечує кращу динаміку, але є вибагливішим. Через пряме впорскування на впускних клапанах накопичується нагар, тому раз на 100 000 км рекомендується чистка колектора. Витрата оливи у доглянутого мотора становить близько 1 л між замінами. Встановлення ГБО можливе, але дороге (понад 800 євро). При цьому автомобіль все одно споживатиме до 30% бензину для охолодження форсунок.
- 3.6 VR6 (атмосферний, 280 к.с.). Топовий агрегат з унікальною компактною головкою блоку (кут розвалу циліндрів — 10,6 градуса). Експерти називають його найкращим вибором: попри великий об'єм, він має адекватну витрату пального, високу надійність та забезпечує гарну динаміку, розганяючись до 100 км/год за 6,5 с.
Важливою перевагою американця є використання класичної 6-ступеневої гідротрансформаторної АКПП Aisin у парі з мотором 2,5 л, яка вважається надійнішою за роботизовані коробки DSG, що встановлювалися на версії 1.8 TSI та 3.6 VR6.
Ціна питання
У 2025 році вартість живого екземпляра на ринку складає в середньому 12 500 доларів. При купівлі в кредит з першим внеском 5000 доларів щомісячний платіж становитиме близько 200 доларів, що робить цей бізнес-седан доступним для широкого кола водіїв.
Читайте Новини.LIVE!