Вживаний Volkswagen Passat NMS зі США: чи варто купити

Volkswagen Passat NMS Фото: autoua.net

У 2025 році американська версія Volkswagen Passat (2011-2019) залишається привабливим варіантом завдяки просторому салону та надійним двигунам. Фахівці проаналізували особливості трьох основних силових агрегатів моделі та порахували вартість її придбання в кредит.

Про це написав АвтоЦентр.

Реклама

Читайте також:

Конструктивні особливості

Passat NMS (New Midsize Sedan) кардинально відрізняється від європейських аналогів. Модель, яку збирали безпосередньо в США, базується на модифікованій платформі PQ46. Інженери зробили ставку на простішу та витривалішу конструкцію:

передня підвіска — класичний McPherson, задня — багатоважільна (на відміну від напівзалежної балки у Jetta);

салон пропонує значно більше простору, а архітектура інтер'єру нагадує європейську версію B7.

У 2015 році модель пройшла рестайлінг, отримавши більш суворе лице та сучасну оптику.

Також читайте:

На що перетворився Volkswagen Golf після 1 000 000 км пробігу

Яка ціна обслуговування вживаного Volkswagen Passat B7

Який двигун вибрати

2.5 (атмосферний, 5 циліндрів). Вважається найнадійнішим та невибагливим. Ланцюг ГРМ не розтягується та не шумить навіть після 200 000 км пробігу. Головний мінус: у місті витрата палива сягає 11–12 л/100 км, на трасі — 7–8 л/100 км. Також двигун часто стає заручником своєї витривалості, адже власники іноді нехтують якістю палива, що призводить до проблем із запалюванням.

Вважається найнадійнішим та невибагливим. Ланцюг ГРМ не розтягується та не шумить навіть після 200 000 км пробігу. Головний мінус: у місті витрата палива сягає 11–12 л/100 км, на трасі — 7–8 л/100 км. Також двигун часто стає заручником своєї витривалості, адже власники іноді нехтують якістю палива, що призводить до проблем із запалюванням. 1.8 TSI (турбований). Забезпечує кращу динаміку, але є вибагливішим. Через пряме впорскування на впускних клапанах накопичується нагар, тому раз на 100 000 км рекомендується чистка колектора. Витрата оливи у доглянутого мотора становить близько 1 л між замінами. Встановлення ГБО можливе, але дороге (понад 800 євро). При цьому автомобіль все одно споживатиме до 30% бензину для охолодження форсунок.

Забезпечує кращу динаміку, але є вибагливішим. Через пряме впорскування на впускних клапанах накопичується нагар, тому раз на 100 000 км рекомендується чистка колектора. Витрата оливи у доглянутого мотора становить близько 1 л між замінами. Встановлення ГБО можливе, але дороге (понад 800 євро). При цьому автомобіль все одно споживатиме до 30% бензину для охолодження форсунок. 3.6 VR6 (атмосферний, 280 к.с.). Топовий агрегат з унікальною компактною головкою блоку (кут розвалу циліндрів — 10,6 градуса). Експерти називають його найкращим вибором: попри великий об'єм, він має адекватну витрату пального, високу надійність та забезпечує гарну динаміку, розганяючись до 100 км/год за 6,5 с.

Важливою перевагою американця є використання класичної 6-ступеневої гідротрансформаторної АКПП Aisin у парі з мотором 2,5 л, яка вважається надійнішою за роботизовані коробки DSG, що встановлювалися на версії 1.8 TSI та 3.6 VR6.

Ціна питання

У 2025 році вартість живого екземпляра на ринку складає в середньому 12 500 доларів. При купівлі в кредит з першим внеском 5000 доларів щомісячний платіж становитиме близько 200 доларів, що робить цей бізнес-седан доступним для широкого кола водіїв.