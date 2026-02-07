Вживаний Volkswagen Passat B8: на які проблеми очікувати

Volkswagen Passat B8 2018 року. Фото: wah.ua

Volkswagen Passat B8 утримує лідерство серед вживаних автомобілів свого класу завдяки перевіреній часом надійності та високому рівню комфорту. Попри загальну витривалість платформи MQB, на якій побудована машина, потенційним покупцям слід заздалегідь оцінити стан трансмісії та паливної системи при великих пробігах.

Актуальність моделі

На українському ринку вартість Passat B8 зазвичай коливається у межах 15 000–17 000 доларів. У Європі екземпляри з пробігом понад 300 000 км можна придбати за 8 000–10 000 євро, тоді як машини з показником 75 000–150 000 км оцінюються у 16 000–18 000 євро. Високий попит зумовлений універсальністю авто для сімейного чи бізнесового використання.

Модель у кузові універсал пропонує багажник об'ємом 650 л, який при складених сидіннях збільшується до 1750 л. Колісна база 2,79 м забезпечує достатньо місця для пасажирів високого зросту на задньому ряду. Якість матеріалів оздоблення та продумане розташування елементів керування підтверджують преміальний статус бренду.

Специфіка двигунів

Найраціональнішим вибором серед бензинових версій вважається 1.8 TSI через помірні витрати на утримання. Серед дизелів перевагу варто віддати варіанту потужністю 190 к. с., позаяк 150-сильного двигуна може бути недостатньо для завантаженого універсала. Дизельна версія залишається дуже економічною, споживаючи у місті близько 6 л на 100 км.

Двигун 2.0 TDI вимагає заміни паливного фільтра кожні 14 000 км для забезпечення стабільної подачі дизпалива. Оливу в дизельних агрегатах фахівці рекомендують оновлювати кожні 6000 км. Особливу увагу варто приділити ременю ГРМ та роликам, адже їхній обрив призводить до дорогого ремонту мотора, тому заміну слід проводити кожні 80 000–100 000 км.

Трансмісія та охолодження

Роботизовані коробки DSG на цій платформі позбулися попередніх недоліків, проте потребують заміни оливи кожні 30 000–40 000 км. Двомасовий маховик у версіях з механічною коробкою коштує від 1000 доларів, а для DSG існують неоригінальні аналоги за ціною близько 500 доларів. Також важливо стежити за чистотою трьох радіаторів автомобіля, особливо при частих поїздках на високих швидкостях.

Кузов та ходова частина

Кузови Passat B8 демонструють чудову стійкість до іржі навіть на екземплярах перших років випуску. Ходова частина надійна, проте після пробігу 200 000 км можуть виникати люфти у сайлент-блоках та амортизаторах. Задня багатоважільна підвіска потребує уваги до стану розвальних болтів, які можуть піддаватися поверхневій корозії через дію дорожніх реагентів.