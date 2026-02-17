Самые надежные двигатели бензиновых автомобилей в 2026 году

Двигатель Honda 2.0 e:HEV. Фото: autokult.pl

Современный авторынок предлагает ряд силовых установок, которые по уровню выносливости способны конкурировать с легендарными двигателями прошлых десятилетий. Правильный выбор агрегата позволяет существенно сэкономить на сервисном обслуживании в течение многих лет.

Об этом написал Autokult.

Toyota 1.8 Hybrid

Двигатель из семейства ZR стал настоящим бестселлером благодаря сочетанию простоты и эффективности. Агрегат имеет четыре цилиндра, цепной привод ГРМ и систему многоточечного впрыска, что делает конструкцию максимально надежной. Отсутствие турбонаддува только способствует долговечности, а общая мощность системы вместе с электрической частью достигает 140 л.с. Мотор демонстрирует отличные показатели потребления топлива при достойной динамике в моделях Corolla и C-HR.

Honda 2.0 e:HEV

Силовая установка объемом 2 л работает в составе гибридной системы на моделях Civic и CR-V. Особенностью конструкции является то, что большую часть времени бензиновый агрегат функционирует как генератор для мощного электромотора на 184 л.с. Непосредственно к колесам двигатель подключается только при движении по шоссе на высоких скоростях, что значительно снижает износ деталей. Мотор получил цепь в приводе ГРМ и систему непосредственного впрыска топлива. Этот агрегат считается одним из самых долговечных в своем классе.

Hyundai 1.0 MPI

Компактный трехцилиндровый агрегат семейства Kappa остается одним из самых простых решений на рынке новых авто. Двигатель не имеет турбины и использует проверенное временем косвенный впрыск топлива, что значительно упрощает техническое обслуживание. Мощность составляет 63 л.с., чего вполне достаточно для городской эксплуатации малолитражных моделей. Производитель декларирует средний расход топлива на уровне 4,7 л/100 км. Эксперты подчеркивают, что конструкция с ременным приводом ГРМ отличается высокой культурой работы, ссылаясь на опыт использования модели Hyundai i10.

Suzuki 1.2 Dualjet

Атмосферный двигатель объемом 1,2 л для модели Swift имеет три цилиндра и цепной привод, что гарантирует длительный срок службы. Система многоточечного впрыска обеспечивает стабильную работу и низкую чувствительность к качеству топлива. Технологии мягкого гибрида помогает основному мотору, не усложняя конструкцию чрезмерно. Расход топлива в 4,7 л/100 км подтверждают эффективность этого подхода.

Volkswagen 1.0 MPI

Немецкий концерн сохранил в своей линейке максимально простой атмосферный мотор для бюджетных моделей Volkswagen Polo и Škoda Fabia. В отличие от технологичных турбодвигателей, этот вариант предлагает многоточечный впрыск и ременной привод. Мощность в 80 л.с. не обеспечивает взрывной динамики, но гарантирует стабильную работу в течение сотен тысяч километров. Этот двигатель прекрасно сочетается с газобаллонным оборудованием.