Рейтинг десяти самых выносливых двигателей Toyota

Гибридный двигатель в Toyota Corolla 2023 года. Фото: Toyota

Репутация автомобильного бренда Toyota основана на философии, которая ставит долговечность выше изменчивых трендов. Такой подход позволил создать силовые установки, которые регулярно преодолевают отметку в 160 000 км с минимальным износом и часто остаются работоспособными дольше самих транспортных средств.

Об этом написал Top Speed.

Реклама

Читайте также:

Toyota 2UZ-FE (4,7-литровый V8)

Этот двигатель считается одним из самых прочных 8-цилиндровых агрегатов в мире. Он разрабатывался для больших внедорожников и пикапов с расчетом на длительную работу под большой нагрузкой. Вместо погони за высокой мощностью инженеры выбрали надежность, используя чугунный блок и кованый коленчатый вал.

Land Cruiser, LX 470 и Tundra с этим мотором используются десятилетиями, преимущественно как буксиры или экспедиционные платформы.

Toyota 1HZ (4,2-л атмосферный дизель)

Агрегат создавали для эксплуатации в самых суровых условиях, где доступ к качественному сервису и топливу ограничен. Благодаря отсутствию турбонаддува и использованию полностью механического впрыска производитель устранил типичные точки отказа современных дизелей.

В гуманитраных автопарках такие моторы часто проходят около 1 000 000 км без внутренних поломок. А Land Cruiser продолжают служить гораздо дольше, чем указано в сроках годности.

Toyota 2JZ (3-л рядная шестерка)

Несмотря на популярность в спорткарах, главным преимуществом этого двигателя является заводская прочность деталей. Чугунный блок и мощные внутренности позволяют агрегату работать далеко от своих структурных границ.

Документально зафиксировано много случаев, когда стандартные моторы этой серии в Lexus IS300 и GS300 преодолевали от 480 000 до 640 000 км без капитального ремонта.

Toyota 22R/22RE (2,4-л рядная четверка)

Конструкция этого двигателя базируется на принципах простоты и устойчивости к грубому обращению. Низкая степень сжатия и минимум электроники делают его неприхотливым к качеству топлива и графику обслуживания.

Пикапы Hilux с этими установками часто остаются в строю даже после 500 000 км пробега.

Также читайте:

Дизельные внедорожники и кроссоверы для украинских дорог

Названы автомобили, которые будут служить более 30 лет

Toyota 1GR-FE (4-л V6)

Данный агрегат стал удачным сочетанием современных технологий и традиционной выносливости грузовых моторов. Вместо ремня ГРМ здесь используется цепь, что значительно повышает долгосрочную надежность.

Внедорожники 4Runner с этим двигателем стабильно демонстрируют пробеги более 480 000 км.

Toyota A-Series (4A-FE / 4A-GE)

Эти малолитражные моторы помогли бренду завоевать доверие массового потребителя в прошлом веке. Они отличались простой и эффективной конструкцией, способной выдерживать ежедневные интенсивные нагрузки.

В режиме такси такие агрегаты в моделях Corolla часто преодолевали более 400 000 км.

Toyota Hybrid Synergy Drive (1,8/2 л)

Выносливость гибридных установок объясняется снижением нагрузки на бензиновый двигатель благодаря помощи электрического мотора. Во время городской езды механические детали изнашиваются медленнее, поскольку система часто работает в электрическом режиме.

Это позволяет гибридам Prius достигать пробегов от 500 000 до 800 000 км.

Toyota 2AR-FE (2,5-л рядная четверка)

Это один из самых распространенных современных двигателей марки, устанавливаемый на популярные седаны и кроссоверы. Производитель не пытался выжать из него максимальную мощность, что способствует меньшему внутреннему износу.

При регулярном обслуживании владельцы Camry и RAV4 не сталкиваются с серьезными проблемами даже на больших дистанциях.

Toyota 3UR-FE (5,7-л V8)

Несмотря на сложные системы контроля выбросов, этот 8-цилиндровый великан остается очень крепким. Большинство зафиксированных неисправностей касаются только навесного оборудования, а не основы мотора. Пикапы Tundra с таким двигателем регулярно попадают в рейтинги авто, способных проехать более 480 000 км.

Toyota ZR-Series (1,8/2 л)

Двигатели этой серии разработаны с учетом современных требований к экономии топлива и экологичности. Они имеют более узкие допуски и требуют качественного масла, однако уже успели доказать свою надежность в ежедневной эксплуатации.

На вторичном рынке гибридные седаны Corolla с такими агрегатами можно найти в ценовом диапазоне около 20 000 долларов.