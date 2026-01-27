Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто ТОП-10 самых надежных двигателей Toyota

ТОП-10 самых надежных двигателей Toyota

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 19:45
Рейтинг десяти самых выносливых двигателей Toyota
Гибридный двигатель в Toyota Corolla 2023 года. Фото: Toyota

Репутация автомобильного бренда Toyota основана на философии, которая ставит долговечность выше изменчивых трендов. Такой подход позволил создать силовые установки, которые регулярно преодолевают отметку в 160 000 км с минимальным износом и часто остаются работоспособными дольше самих транспортных средств.

Об этом написал Top Speed.

Реклама
Читайте также:

Toyota 2UZ-FE (4,7-литровый V8)

Этот двигатель считается одним из самых прочных 8-цилиндровых агрегатов в мире. Он разрабатывался для больших внедорожников и пикапов с расчетом на длительную работу под большой нагрузкой. Вместо погони за высокой мощностью инженеры выбрали надежность, используя чугунный блок и кованый коленчатый вал.

Land Cruiser, LX 470 и Tundra с этим мотором используются десятилетиями, преимущественно как буксиры или экспедиционные платформы.

Toyota 1HZ (4,2-л атмосферный дизель)

Агрегат создавали для эксплуатации в самых суровых условиях, где доступ к качественному сервису и топливу ограничен. Благодаря отсутствию турбонаддува и использованию полностью механического впрыска производитель устранил типичные точки отказа современных дизелей.

В гуманитраных автопарках такие моторы часто проходят около 1 000 000 км без внутренних поломок. А Land Cruiser продолжают служить гораздо дольше, чем указано в сроках годности.

Toyota 2JZ (3-л рядная шестерка)

Несмотря на популярность в спорткарах, главным преимуществом этого двигателя является заводская прочность деталей. Чугунный блок и мощные внутренности позволяют агрегату работать далеко от своих структурных границ.

Документально зафиксировано много случаев, когда стандартные моторы этой серии в Lexus IS300 и GS300 преодолевали от 480 000 до 640 000 км без капитального ремонта.

Toyota 22R/22RE (2,4-л рядная четверка)

Конструкция этого двигателя базируется на принципах простоты и устойчивости к грубому обращению. Низкая степень сжатия и минимум электроники делают его неприхотливым к качеству топлива и графику обслуживания.

Пикапы Hilux с этими установками часто остаются в строю даже после 500 000 км пробега.

Также читайте:

Дизельные внедорожники и кроссоверы для украинских дорог

Названы автомобили, которые будут служить более 30 лет

Toyota 1GR-FE (4-л V6)

Данный агрегат стал удачным сочетанием современных технологий и традиционной выносливости грузовых моторов. Вместо ремня ГРМ здесь используется цепь, что значительно повышает долгосрочную надежность.

Внедорожники 4Runner с этим двигателем стабильно демонстрируют пробеги более 480 000 км.

Toyota A-Series (4A-FE / 4A-GE)

Эти малолитражные моторы помогли бренду завоевать доверие массового потребителя в прошлом веке. Они отличались простой и эффективной конструкцией, способной выдерживать ежедневные интенсивные нагрузки.

В режиме такси такие агрегаты в моделях Corolla часто преодолевали более 400 000 км.

Toyota Hybrid Synergy Drive (1,8/2 л)

Выносливость гибридных установок объясняется снижением нагрузки на бензиновый двигатель благодаря помощи электрического мотора. Во время городской езды механические детали изнашиваются медленнее, поскольку система часто работает в электрическом режиме.

Это позволяет гибридам Prius достигать пробегов от 500 000 до 800 000 км.

Toyota 2AR-FE (2,5-л рядная четверка)

Это один из самых распространенных современных двигателей марки, устанавливаемый на популярные седаны и кроссоверы. Производитель не пытался выжать из него максимальную мощность, что способствует меньшему внутреннему износу.

При регулярном обслуживании владельцы Camry и RAV4 не сталкиваются с серьезными проблемами даже на больших дистанциях.

Toyota 3UR-FE (5,7-л V8)

Несмотря на сложные системы контроля выбросов, этот 8-цилиндровый великан остается очень крепким. Большинство зафиксированных неисправностей касаются только навесного оборудования, а не основы мотора. Пикапы Tundra с таким двигателем регулярно попадают в рейтинги авто, способных проехать более 480 000 км.

Toyota ZR-Series (1,8/2 л)

Двигатели этой серии разработаны с учетом современных требований к экономии топлива и экологичности. Они имеют более узкие допуски и требуют качественного масла, однако уже успели доказать свою надежность в ежедневной эксплуатации.

На вторичном рынке гибридные седаны Corolla с такими агрегатами можно найти в ценовом диапазоне около 20 000 долларов.

рейтинг авто автомобиль Мотор гибрид двигатель Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации