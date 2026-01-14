Машина на 30 лет: названы самые надежные авто с пробегом

Серый BMW 5 серии (F10) на дороге. Фото: infocar.ua

Специалисты немецкого журнала Auto Motor und Sport проанализировали данные технических осмотров и определили перечень автомобилей способных работать десятилетиями без серьезных поломок. Статистика подтверждает, что многие модели прошлых лет опережают современные машины по уровню надежности и долговечности.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Легенды 1990-х

В период когда инженеры ставили приоритетом качество материалов, а не сложную электронику были созданы настоящие долгожители дорог. Эксперты выделяют Audi 100 или A6 в кузове C4 как модель почти не поддающуюся коррозии благодаря оцинкованному кузову.

Также в список попал Mercedes 190 известный как Baby-Benz который по долговечности не уступает люксовым авто. Для Volvo серии 900 пробег в 500 000 км считается обычным делом, а Volkswagen Golf IV признан вершиной качества своей линейки из-за устойчивости к ржавчине.

Бизнес-класс и семейный сегмент

Среди относительно новых моделей высшего среднего класса выделяют Audi A6 в кузове C7 с мощными дизельными двигателями V6 на 313 лошадиных сил. Высокую оценку получили BMW 5 серии (F10) с шестицилиндровыми агрегатами и Mercedes E-класса в кузовах W211 и W212. Для Mercedes важно выбирать обновленные версии W211 и проверять состояние задней балки в W212.

В сегменте семейных авто эксперты советуют обратить внимание на Honda Accord VIII и Mazda 6 версий после 2016 года. Также надежными считаются бензиновые Opel Zafira C и компактный вен BMW 2 Active Tourer.

Внедорожники и городские модели

Для тяжелых условий эксплуатации идеальным образцом механической прочности называют Toyota Land Cruiser J20. Настоящей легендой требующей только регулярного сервиса остается Mercedes G-класса W463.

В городском цикле неожиданно прочным оказался Fiat 500 который производится с 2007 года. Для коммерческого или грузопассажирского использования специалисты рекомендуют Volkswagen T5 и T6 некоторые двигатели которых рассчитаны на экстремально большие дистанции.