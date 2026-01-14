Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Названы автомобили, которые будут служить более 30 лет

Названы автомобили, которые будут служить более 30 лет

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 07:35
Машина на 30 лет: названы самые надежные авто с пробегом
Серый BMW 5 серии (F10) на дороге. Фото: infocar.ua

Специалисты немецкого журнала Auto Motor und Sport проанализировали данные технических осмотров и определили перечень автомобилей способных работать десятилетиями без серьезных поломок. Статистика подтверждает, что многие модели прошлых лет опережают современные машины по уровню надежности и долговечности.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Реклама
Читайте также:

Легенды 1990-х

В период когда инженеры ставили приоритетом качество материалов, а не сложную электронику были созданы настоящие долгожители дорог. Эксперты выделяют Audi 100 или A6 в кузове C4 как модель почти не поддающуюся коррозии благодаря оцинкованному кузову.

Также в список попал Mercedes 190 известный как Baby-Benz который по долговечности не уступает люксовым авто. Для Volvo серии 900 пробег в 500 000 км считается обычным делом, а Volkswagen Golf IV признан вершиной качества своей линейки из-за устойчивости к ржавчине.

Бизнес-класс и семейный сегмент

Среди относительно новых моделей высшего среднего класса выделяют Audi A6 в кузове C7 с мощными дизельными двигателями V6 на 313 лошадиных сил. Высокую оценку получили BMW 5 серии (F10) с шестицилиндровыми агрегатами и Mercedes E-класса в кузовах W211 и W212. Для Mercedes важно выбирать обновленные версии W211 и проверять состояние задней балки в W212.

В сегменте семейных авто эксперты советуют обратить внимание на Honda Accord VIII и Mazda 6 версий после 2016 года. Также надежными считаются бензиновые Opel Zafira C и компактный вен BMW 2 Active Tourer.

Также читайте:

Авто с пробегом, которые опустошат кошелек владельца

Какие подержанные авто продаются в Украине мгновенно

Внедорожники и городские модели

Для тяжелых условий эксплуатации идеальным образцом механической прочности называют Toyota Land Cruiser J20. Настоящей легендой требующей только регулярного сервиса остается Mercedes G-класса W463.

В городском цикле неожиданно прочным оказался Fiat 500 который производится с 2007 года. Для коммерческого или грузопассажирского использования специалисты рекомендуют Volkswagen T5 и T6 некоторые двигатели которых рассчитаны на экстремально большие дистанции.

авто BMW Mercedes-Benz автомобиль Volkswagen Honda Audi Toyota подержанные авто Volvo
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации