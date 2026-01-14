Відео
Головна Авто Названі автомобілі, які служитимуть понад 30 років

Названі автомобілі, які служитимуть понад 30 років

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 07:35
Машина на 30 років: названі найнадійніші авто з пробігом
Сірий BMW 5 серії (F10) на дорозі. Фото: infocar.ua

Фахівці німецького журналу Auto Motor und Sport проаналізували дані технічних оглядів та визначили перелік автомобілів здатних працювати десятиліттями без серйозних поломок. Статистика підтверджує що багато моделей минулих років випереджають сучасні машини за рівнем надійності та довговічності.

Про це повідомив Auto Swiat.

Легенди 1990-х

У період коли інженери ставили пріоритетом якість матеріалів, а не складну електроніку було створено справжніх довгожителів доріг. Експерти виділяють Audi 100 або A6 у кузові C4 як модель що майже не піддається корозії завдяки оцинкованому кузову.

Також до списку потрапив Mercedes 190 відомий як Baby-Benz який за довговічністю не поступається люксовим авто. Для Volvo серії 900 пробіг у 500 000 км вважається звичайною справою, а Volkswagen Golf IV визнано вершиною якості своєї лінійки через стійкість до іржі.

Бізнес-клас та сімейний сегмент

Серед відносно нових моделей вищого середнього класу виділяють Audi A6 у кузові C7 з потужними дизельними двигунами V6 на 313 кінських сил. Високу оцінку отримали BMW 5 серії (F10) з шестициліндровими агрегатами та Mercedes E-класу у кузовах W211 та W212. Для Mercedes важливо обирати оновлені версії W211 та перевіряти стан задньої балки у W212.

У сегменті сімейних авто експерти радять звернути увагу на Honda Accord VIII та Mazda 6 версій після 2016 року. Також надійними вважаються бензинові Opel Zafira C та компактний вен BMW 2 Active Tourer.



Позашляховики та міські моделі

Для важких умов експлуатації ідеальним зразком механічної міцності називають Toyota Land Cruiser J20. Справжньою легендою що потребує лише регулярного сервісу залишається Mercedes G-класу W463.

У міському циклі несподівано міцним виявився Fiat 500 який виробляється з 2007 року. Для комерційного чи вантажопасажирського використання фахівці рекомендують Volkswagen T5 та T6 деякі двигуни яких розраховані на екстремально великі дистанції.

авто BMW Mercedes-Benz автомобіль Volkswagen Honda Audi Toyota вживані авто Volvo
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
