Подержанные внедорожники и кроссоверы с неубиваемыми двигателями

Дата публикации 21 января 2026 17:40
Самые надежные б/у кроссоверы и внедорожники: рейтинг авто с наибольшим ресурсом двигателя
Toyota Land Cruiser 300 на заснеженной дороге. Фото: cargurus.ca

Рост цен на новые транспортные средства заставляет покупателей все чаще рассматривать варианты на вторичном рынке. Самые надежные подержанные кроссоверы и внедорожники 2021 года выпуска способны стабильно работать в течение длительного времени при условии надлежащего технического обслуживания.

Об этом написал Top Speed.

Американские гиганты

GMC Yukon демонстрирует 26,8% вероятности достижения пробега более 320 000 км. Модель оснащена проверенными 8-цилиндровыми двигателями объемом 5,3 или 6,2 литра, а также 3-литровым дизелем Duramax. Средний срок механической службы составляет более 260 000 км.

Chevrolet Tahoe имеет несколько более высокий показатель надежности, который достигает 27% для преодоления дистанции в 320 000 км. Автомобиль базируется на прочной рамной конструкции и использует простые механические системы. Прогнозируемый средний ресурс до появления существенных проблем составляет примерно 260 800 км.

Chevrolet Suburban замыкает тройку американских полноразмерных моделей с показателем 30,9% вероятности длительной эксплуатации. Грузовая платформа и общие с другими моделями концерна двигатели обеспечивают доступность запчастей. Ожидается, что в среднем машина прослужит более 9 лет или 270 600 км.

Популярные японские авто

Honda CR-V считается одним из самых надежных компактных кроссоверов с шансом 30,8% достичь пробега 320 000 км. Турбодвигатель объемом 1,5 литра сочетается с модернизированным вариатором для плавной работы. Исследования указывают на возможность эксплуатации в течение почти 14 лет или 273 600 км.

Honda Pilot продолжает традицию выносливых трехрядных SUV, имея 31,8% вероятности сверхбольшого пробега. Атмосферный двигатель V6 и 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия отличаются простотой обслуживания. В среднем автомобиль способен преодолеть 275 700 км до возникновения серьезных технических вопросов.

Toyota Highlander демонстрирует высокое качество сборки и 33% вероятности пробега более 320 000 км. Силовая установка объемом 3,5 литра и 9-ступенчатый автомат обеспечивают низкий уровень незапланированных ремонтов. Прогнозируемый средний ресурс составляет 277 700 км.

Toyota RAV4 остается фаворитом в сегменте компактных кроссоверов с показателем 51,3%. 4-цилиндровый двигатель объемом 2,5 литра работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач. Средний срок службы рассчитан на 13,8 года или 273 300 км.

Машины для тяжелых условий

Toyota Sequoia предлагает 44,3% вероятности достижения отметки 320 000 км благодаря рамной конструкции. Двигатели V8 известны своей устойчивостью к высоким нагрузкам. Модель может пройти в среднем более 300 000 км до потребности в значительных инвестициях в ремонт.

Toyota 4Runner базируется на проверенном десятилетиями 4-литровом двигателе V6 и 5-ступенчатой автоматической трансмиссии. Шанс на успешную эксплуатацию более 320 000 км составляет 47,9%. Средний ресурс зафиксирован на уровне 14,4 года или 315 200 км.

Лидером рейтинга стал Toyota Land Cruiser с показателем 51,7%. Рамная архитектура и мощный двигатель V8 рассчитаны на суровые условия использования. Зафиксированный средний ресурс составляет 14,9 года или 329 100 км без критических поломок.

рейтинг авто автомобиль Мотор Honda двигатель Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
